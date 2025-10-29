Alarma en Ibiza: 35 perros con dueño se quedan en la calle tras un cierre fulminante y su polémico traslado a Mallorca es inminente

La crisis de la vivienda en Ibiza revela ahora una de sus consecuencias más insospechadas: perros con dueño que viven en refugios porque sus dueños no pueden alojarlos. Esta es la sorprendente realidad que subyace en el conflicto de la protectora Can Dog, donde una parte importante de los 35 canes que aún alberga no han sido abandonados. Sus propietarios, incapaces de encontrar un alquiler que admita mascotas, pagan una cuota mensual al centro para que cuide de ellos.

De hecho, esta peculiar situación ha quedado al descubierto tras la decisión del Consell de Ibiza de ordenar el cierre fulminante del centro. La clausura responde a una serie de denuncias que alertaban sobre las pésimas condiciones en las que se encontraban los animales, lo que ha obligado a la administración a intervenir de manera inmediata y contundente.

Esta drástica medida deja en el aire el futuro de entre 15 y 30 animales, que se han quedado sin hogar de la noche a la mañana. Una de las soluciones que se barajan desde la administración es su polémico traslado a Mallorca, concretamente al centro Cepad. Se trata de una opción que ha encendido las alarmas entre los colectivos animalistas, que cuestionan también las condiciones de estas instalaciones.

El deterioro de los animales, detonante de la clausura

Por otro lado, las denuncias que han provocado la intervención del Consell pintan un panorama desolador. Los informes apuntan a que varios perros presentan un notable deterioro físico y mental como resultado de las condiciones del refugio. La situación es especialmente grave para los ejemplares de mayor edad, algunos de los cuales habrían pasado hasta un año entero confinados, sin el estímulo de paseos regulares ni el contacto con visitantes.

Ante este complejo escenario, y para evitar el controvertido traslado fuera de la isla, un colectivo animalista local ha hecho un llamamiento urgente a la ciudadanía. La iniciativa busca fomentar la adopción de estos perros para ofrecerles un hogar definitivo y estable, proporcionando una solución real y humana para los animales más vulnerables afectados por el cierre.