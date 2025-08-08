Así afecta la ola de calor a tu perro: cómo puedes proteger a tu mascota durante estos días

En plena ola de calor en España, con todos buscando la manera de combatir el calor, aumentan también los peligros para los miembros más vulnerables de la familia, incluyendo a nuestras mascotas. A diferencia de las personas, los perros apenas sudan y su principal mecanismo para combatir el calor es el jadeo. Esto los hace especialmente susceptibles a sufrir un golpe de calor, una emergencia veterinaria que puede tener consecuencias fatales.

El golpe de calor se produce cuando la temperatura corporal del perro aumenta de forma descontrolada, pudiendo superar los 40 °C y poniendo en riesgo sus órganos vitales. Los síntomas que deben poner en alerta a cualquier dueño son un jadeo excesivo y forzado, dificultad para moverse, tambaleos, salivación anormalmente espesa e incluso encías o lengua de un color azulado por la falta de oxígeno.

En casos graves, pueden aparecer temblores, convulsiones, vómitos o diarrea. Actuar con rapidez es crucial: hay que trasladar al animal a un lugar fresco, mojarlo con agua (no helada para evitar un shock térmico ni por su parte superior) y acudir de inmediato al veterinario.

No todos los perros son iguales ante el calor

La raza, el tamaño, la edad, el peso y la condición física son factores determinantes. Los cachorros y los perros ancianos son más vulnerables, así como aquellos con sobrepeso o problemas cardíacos y respiratorios.

Existen dos grupos de razas con un riesgo especialmente elevado. Por un lado, los perros braquicéfalos, es decir, los de hocico chato como el Bulldog (francés e inglés), el Bóxer, el Carlino o el Shih Tzu. Su anatomía facial dificulta la respiración y, por tanto, un jadeo eficaz para refrigerarse, lo que multiplica su propensión a sufrir un golpe de calor.

Por otro lado, razas originarias de climas fríos con un pelaje denso y doble capa, como el Husky Siberiano, el San Bernardo o el Chow Chow, también lo pasan especialmente mal. Su pelaje, diseñado para aislar del frío, se convierte en un abrigo que retiene el calor en verano. Es importante señalar que rapar a estas razas no siempre es la solución, ya que su pelo también les ofrece cierta protección contra la radiación solar directa. Un cepillado frecuente para eliminar el pelo muerto es más recomendable.

La Dirección General de Derechos de animales ha compartido en sus redes sociales una tabla ilustrativa sobre la precaución a tener en cuenta en nuestros animales, según la raza que sean:

Perros pequeños: riesgo moderado a partir de 23 °C; alto desde 29 °C.

riesgo moderado a partir de 23 °C; alto desde 29 °C. Perros medianos: mismo patrón, precaución desde 23 °C y alto riesgo desde 29 °C.

mismo patrón, precaución desde 23 °C y alto riesgo desde 29 °C. Perros grandes: moderado desde 21 °C; alto riesgo a 26 °C.

Independientemente del tamaño, salir o hacer ejercicio físico con perros a más de 32 °C es peligroso. En perros grandes este umbral podría considerarse incluso más bajo, como 29 °C

Consejos prácticos para un verano seguro

La prevención es la mejor herramienta para proteger a nuestros canes. Adoptar una serie de rutinas durante los días de calor extremo puede marcar la diferencia:

Paseos en horas frescas: La regla de oro es evitar las horas centrales del día , entre las 12:00 y las 19:00 horas. Los paseos principales deben realizarse a primera hora de la mañana o al atardecer.

La regla de oro es , entre las 12:00 y las 19:00 horas. Los paseos principales deben realizarse a primera hora de la mañana o al atardecer. La regla de los cinco segundos: El asfalto puede alcanzar temperaturas muy elevadas y causar graves quemaduras en las almohadillas. Un truco sencillo es la "regla de los cinco segundos": coloca el dorso de tu mano sobre el pavimento; si no puedes aguantar cinco segundos, está demasiado caliente para tu perro . En esos casos, es mejor caminar por la hierba o zonas de sombra.

El asfalto puede alcanzar temperaturas muy elevadas y causar graves quemaduras en las almohadillas. Un truco sencillo es la "regla de los cinco segundos": coloca el dorso de tu mano sobre el pavimento; . En esos casos, es mejor caminar por la hierba o zonas de sombra. Hidratación constante: El acceso a agua fresca y limpia debe estar garantizado durante todo el día. Al salir, es aconsejable llevar una botella y un bebedero portátil.

El acceso a agua fresca y limpia debe estar garantizado durante todo el día. y un bebedero portátil. Nunca en el coche: Dejar a un perro dentro de un vehículo, ni siquiera con las ventanillas un poco bajadas, es una trampa mortal . La temperatura interior puede ascender de forma vertiginosa en pocos minutos.

Dejar a un perro dentro de un vehículo, ni siquiera con las ventanillas un poco bajadas, . La temperatura interior puede ascender de forma vertiginosa en pocos minutos. Un refugio en casa: Asegúrate de que tu mascota tenga siempre un lugar fresco y a la sombra donde resguardarse del sol.

Asegúrate de que tu mascota tenga siempre un lugar fresco y a la sombra donde resguardarse del sol. Moderar el ejercicio: Durante una ola de calor, hay que evitar el ejercicio intenso, ya que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Además, no se les debe poner bozal, puesto que les impide jadear correctamente.

Las olas de calor suponen una amenaza real para nuestros perros. Adaptar nuestras salidas, vigilar la temperatura del entorno y tener siempre agua fresca y sombra a su alcance puede evitar situaciones de riesgo. Aplicar la regla de los cinco segundos es útil y refleja una actitud responsable hacia el bienestar de tu mascota. Al atender a su tamaño, raza, salud y edad, y tomando estas medidas preventivas, podremos asegurar que los días cálidos no lo pasen tan mal y, sobre todo, que no se comprometa su salud.