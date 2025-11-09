Así nacieron los caballos que desafían el frío más extremo del planeta

En la remota región de Yakutia, al noreste de Siberia, habita una raza de caballo poco común conocida por su resistencia al frío: el caballo Yakutiano (Yakutian horse). La historia de su origen acaba de reescribirse gracias a un nuevo estudio de ADN antiguo y moderno que desmonta mitos y revela una evolución mucho más reciente de lo que se pensaba.

Durante décadas se creyó que estos caballos descendían directamente de antiguas especies silvestres locales adaptadas al permafrost, como el caballo de Lena (Equus lenensis), cuyos restos se han encontrado excepcionalmente bien conservados en Siberia. Sin embargo, el análisis genético revela que los caballos Yakutianos no están directamente emparentados con aquella población extingida, sino que pertenecen a la línea genética DOM2 de caballos domésticos, que surgió hace aproximadamente 4.200 años en las llanuras occidentales de Rusia. Su llegada a Yakutia se estima en torno al siglo XIII, junto a pueblos jinetes que se desplazaron a latitudes más extremas.

La capacidad de estos animales para sobrevivir en condiciones de hasta -70 °C radica en una serie de adaptaciones genéticas específicas: abrigo corporal denso que protege del frío extremo, acumulación rápida de grasa en periodos cortos de pasto activo y un metabolismo que puede ralentizarse durante el invierno. Estas adaptaciones evolucionaron en menos de 800 años tras su introducción en la taiga y tundra siberianas.

El estudio, basado en muestras de ADN obtenidas tanto de ejemplares modernos como de restos arqueológicos procedentes del cráter de Batagay (conocido como la “puerta al inframundo” por su permafrost que preserva restos milenarios), aporta claridad sobre cómo la domesticación y la selección natural actuaron conjuntamente en este entorno extremo.

En conclusión, los caballos Yakutianos son un claro ejemplo de adaptación rápida y localizada: no heredan directamente la genética de los antiguos caballos salvajes de la región, sino que desarrollaron sus rasgos únicos en un periodo relativamente corto, gracias a la domesticación humana y a la presión del entorno ártico. Su historia amplía nuestro entendimiento sobre la velocidad de la evolución en grandes mamíferos bajo climas extremos.