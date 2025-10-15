Ni avance histórico ni chollo: la cruda realidad de viajar con tu mascota en el Imserso

La esperada apertura del Imserso a las mascotas, que se hará realidad a partir de la temporada 2025-2026, llegará con una letra pequeña considerable. Aunque la medida supone un hito en la historia del programa de turismo social, su aplicación inicial será muy restrictiva. La iniciativa nace con un cupo extremadamente reducido, ya que solo afectará a un 2% de las plazas disponibles en los paquetes de viaje a destinos de costa e islas.

De hecho, esta limitación deja fuera una parte importante de la oferta del programa. Los populares circuitos culturales, las rutas de naturaleza y el resto de modalidades de corta duración quedan totalmente al margen de esta novedad. La posibilidad de viajar con un animal de compañía, por tanto, se ciñe a las estancias tradicionales de sol y playa en la costa peninsular y en los archipiélagos balear y canario.

Asimismo, los requisitos para los animales que sí podrán viajar son muy estrictos. El peso total del animal, incluyendo su transportín, no podrá superar los 10 kilogramos, y se prohíbe explícitamente la inclusión de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas. La responsabilidad sobre la mascota recaerá en todo momento sobre su dueño, quien deberá asumir cualquier gasto derivado de su estancia y cubrir los posibles desperfectos que pudiera ocasionar.

Un laberinto de reservas y confirmaciones pendientes

Por otro lado, llevar a una mascota implicará costes adicionales para el pensionista. Quienes viajen solos con su animal se verán obligados a contratar una habitación doble para uso individual, lo que conlleva el pago de un suplemento obligatorio. Este recargo se ha fijado en 22 euros por noche para los destinos de la península y Baleares, y asciende a 24 euros diarios en el caso de las Islas Canarias.

En este sentido, el proceso de reserva tampoco será directo. Los jubilados deberán manifestar su intención de viajar con un animal al solicitar su plaza, pero la admisión final no está garantizada. La última palabra la tendrán siempre las compañías de transporte y los propios establecimientos hoteleros, según sus normativas internas.

Con todo, ya se ha confirmado la colaboración de algunos hoteles en destinos como Fuerteventura, Tenerife y Mallorca. Sin embargo, para los viajes a la costa peninsular no existe un listado previo, por lo que en estos casos la confirmación deberá consultarse caso por caso, añadiendo una capa de incertidumbre a la reserva.