Cámaras trampa capturan una conmovedora escena en un bosque: esto es lo que vieron

Unos guardabosques en Tailandia, han sido testigos de una imagen poco habitual y alentadora: una hembra de gaur guiando tranquilamente a tres crías por un sendero del bosque.

El momento, captado por una cámara trampa en la reserva natural de Huai Kha Khaeng, ha llenado de alegría a los conservacionistas, que celebran el éxito de décadas de esfuerzos para proteger las especies en peligro de extinción de la región.

Las poblaciones de gaures, que en su día se extendían por todo el sur y el sudeste asiático, han disminuido drásticamente. Hoy en día, la mayoría de los países de la región solo cuentan con pequeñas poblaciones esparcidas del bovino salvaje más grande del mundo.

Las imágenes compartidas por por el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia a través de Good News Network, muestran que las medidas de conservación están dando sus frutos. No solo los gaures se están reproduciendo, sino que el bosque proporciona suficiente alimento y espacio para que los animales más jóvenes prosperen, señal crucial de un ecosistema saludable.

¿Qué es un Gaur ?

El Gaur es un mamífero salvaje originario del sudeste asiático, que se caracteriza por ser el bovino más grande del mundo. Los machos adultos pueden llegar a los 2,2 metros de altura, más de 3m de longitud y suelen pesar alrededor de tonelada y media. Las hembras tienden a medir un cuarto menos que su contraparte masculina, con su peso rondando entre los 450 kg y 1000 kg.

Muy similar a la vaca doméstica, este animal herbívoro de constitución masiva se encuentra en peligro de extinción desde 1986, habiendo desaparecido más del 70% de la especie en algunas áreas durante las últimas tres generaciones.

Esto se debe a la pérdida de su hábitat debido a la tala masiva de árboles en regiones del continente asiático así como la caza ilegal y las enfermedades transmitidas por el ganado doméstico, como la peste bovina, la fiebre aftosa, la fiebre catarral maligna y el ántrax.

Su difícil domesticación y la falta de un aprovechamiento directo por parte del ser humano complican aún más su conservación.

Las cámaras trampa: La herramienta más usada en avistamientos

El descubrimiento ha sido posible en parte, a la implementación de cámaras trampa como modo de supervisión. Estas permiten a los investigadores realizar un seguimiento de la salud de la población sin perturbar a los animales, haciéndolas las grandes favoritas de las herramientas de observación animal.

Cámara de fototrampeo camuflada en un hábitat natural Pixabay Pixabay

Una cámara trampa o cámara de fototrampeo es un dispositivo fotográfico automático que se usa para adquirir pistas de audio, vídeo o imágenes de animales salvajes en su hábitat natural.

Esta normalmente se instala en un lugar imperceptible por el animal a estudiar. El artefacto funciona mediante un sensor de infrarrojo que toma una fotografía o vídeo de forma automática en cuanto detecta una presencia. Se utilizan mucho en la observación de animales poco comunes o de hábitos nocturnos.

Gracias a estos dispositivos se ha podido captar todo tipo de recursos audiovisuales necesarios para el estudio y la preservación de distintas especies, algunas que no habían sido avistadas desde hacía décadas.