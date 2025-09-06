Cazadores franceses descubren que un jabalí era más ingenioso que ellos a la hora de esquivarles

Un jabalí con un collar GPS en Francia revolucionó la comprensión científica sobre los mecanismos de supervivencia animal. Su increíble capacidad de adaptación puso en duda los conocimientos previos acerca del comportamiento de su especie para tratar de escapar de los cazadores. En lugar de buscar refugios ocultos, el animal desarrolló una estrategia basada en una aparente exposición y la repetición sistemática de ubicaciones.

Los expertos documentaron un patrón de comportamiento realmente asombroso. El jabalí Phiphi elegía lugares aparentemente vulnerables como helechos, setos y zonas con acebo, que paradójicamente lo mantenían completamente protegido. Esta táctica, lejos de ser aleatoria, demostraba una planificación calculada.

La transformación física del animal confirmaba el éxito de su estrategia. De un peso inicial de 40 kilogramos, Phiphi logró superar los 100 kilogramos, evidenciando no solo supervivencia, sino un desarrollo óptimo en condiciones adversas.

Implicaciones científicas y de gestión

El estudio cuestionó profundamente los conocimientos sobre el comportamiento de los jabalíes. La capacidad de aprendizaje y adaptación demostrada sugiere una inteligencia animal mucho más compleja de la considerada hasta el momento.

El final de este seguimiento fue tan sorprendente como el desarrollo de la investigación. Phiphi, finalmente localizado en uno de sus setos favoritos, confirmando científicamente todas las hipótesis desarrolladas durante el estudio.