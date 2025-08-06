¿Cómo se llama la cría de la cabra y la oveja? Su nombre muy pocos lo conocen, y no es cordero

El mundo animal es tan asombroso como a veces desconocido, y es que resulta fascinante ver las múltiples y diversas especies que existen en la actualidad. Su evolución nos permite descubrir los animales y mascotas que hoy conocemos y que habitan tanto en la fauna silvestre y salvaje como entre los domésticos. Así, hay especies mestizas, que son híbridos o cruces entre dos clases o tipos diferentes, y pueden tener crías. Entre estos casos, está la cría de la oveja y la cabra, que recibe un nombre que muy pocos, aunque muchos lo confunden con el cordero.

Al igual que sucede en otras especies, los cruces de las cabras con otros animales también es posible, aunque la descendencia fértil sea poco común. De hecho, no es nada difícil ver híbridos entre ovejas y cabras, cuya cría se conoce como "geep" o "shoat". También puede ser llamado cabrino o cabreja. Existen algunos casos que presentan características mixtas de ambas especies, y aunque la mayoría de los híbridos mueren como embriones, existen casos por el mundo.

Otros cruces comunes de las cabras están con los antílopes, aunque la descendencia fértil es muy rara, y los casos en los que se encuentra también son muy extraños.

¿Y cómo se llama la cría de la cabra? Muy pocos conocen su nombre, y qué le diferencia del cordero

Y así como hay especies mestizas, híbridos o cruces entre dos clases diferentes, también se da el caso de que entre adultos (machos y hembras) y sus crías cambien del nombre. Es lo que pasa con la cría de la cabra, que muy pocos conocen y confunden con el cordero (procedente de la oveja), pero tiene un nombre distinto.

De esta forma, cuando nos referimos a la cría de la cabra, nos referimos al chivo, que no tiene nada que ver con el cordero. También puede ser llamado chivato, choto o cabrito. En general, sería cabrito para hacer referencia a la cría desde que nace hasta pasados los primeros meses, cuando ya no necesita de leche para alimentarse (momento en el que pasa a ser más correcto denominarla como chivo).

Así, crece bajo esa denominación hasta llegar a ser animal adulto, es decir, una cabra (tanto macho como hembra). No obstante, chivo también puede hacer referencia a un macho cabrío, que aunque haya llegado ya a la adultez y edad reproductiva, para diferenciarla de la cabra hembra también es correcto ser denominado con ese nombre.

Cuál es la diferencia entre cabra y oveja y por qué sus crías no son la misma especie

Las cabras tienen una larga historia, y son animales cuyo origen se dice que estuvo en Oriente Medio, hace unos diez mil años. Fueron, asimismo, una de las primeras especies animales en ser domesticadas, algo que permitía al ser humano obtener alimentos como leche y carne, así como su piel.

Y es que la cabra y la oveja han sido a menudo comparadas e incluso no diferenciadas. Son dos especies muy parecidas, pero poseen algunas diferencias, como es el caso de que las cabras tienen pelo más corto, son más independientes y la mayoría de ellas tienen cuernos, mientras que no todas las ovejas los tienen.

E incluso en el tamaño, pues las cabras suelen ser más pequeñas y delgadas que las ovejas. Asimismo, sus crías también son diferentes, y mientras la cría de una cabra es el chivo o cabrito, el de la oveja es conocido como cordero. Cordero y chivo, a su vez, también suelen ser confundidos comúnmente.