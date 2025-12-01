Cuándo envejece un perro según su tamaño y raza: no es a los siete años como se pensaba

La vejez para los perros, al igual que en los humanos, es inevitable. Sin embargo, definir su inicio resulta clave para establecer los cuidados adecuados y optimizar su calidad de vida.

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Small Animal Practice, la comunidad veterinaria estima que, normalmente, los perros entran en esta fase a los 7 años. No obstante, este factor puede variar dependiendo de factores como la raza, el tamaño etc.

¿A qué edad envejece un perro?

Factores determinantes

1. Raza y tamaño

Pese a que existe un promedio establecido en los 7 años, las diferencias entre razas son muy notables.

Generalmente, se considera que un perro de raza grande o gigante entra en la tercera edad canina alrededor de los 7 u 8 años.

En cambio, las razas más pequeñas, son viejitos a partir de los 10-11 años, aunque depende del tipo de perro en específico.

Por ejemplo, un cocker Spaniel suele ser considerado mayor alrededor de los 11 años, mientras que un Jack Russell Terrier alcanza la vejez a los 14 años.

2. Sexo

El sexo así como el estado de esterilización del perro también resultan determinantes. Por ejemplo, la investigación reveló que los machos esterilizados presentan una mayor incidencia de problemas musculoesqueléticos en comparación con las hembras no esterilizadas.

Enfermedades asociadas a la vejez perruna

El proyecto ha identificado también las afecciones más prevalentes en perros de edad avanzada.

Los problemas relacionados con el peso encabezan la lista, afectando al 35 % de los animales.

Le siguen de cerca las enfermedades musculoesqueléticas (33 %), las dentales (31 %), las cutáneas (28 %) y las digestivas (22 %).

Muchas de estas condiciones resalta la necesidad de una aproximación integral en la atención veterinaria, ya que el envejecimiento canino suele impactar múltiples sistemas del organismo de manera progresiva.

Las enfermedades según tamaño y raza

El envejecimiento canino y las enfermedades deteriorantes asociadas a este también pueden mostrar una amplia variación el relación con factores como el tamaño o la raza.

En concreto, las razas pequeñas como el cocker spaniel, exhiben una mayor propensión a la acumulación de sarro y al desarrollo de enfermedades periodontales, lo que enfatiza la relevancia de una higiene bucal adecuada y constante.

Por el contrario, las razas grandes, como el border collie, el labrador retriever o el dogo de Burdeos, son más propensas a padecer dolencias musculoesqueléticas. Este tipo de enfermedades se vinculan directamente con el desgaste articular, el peso corporal y la movilidad.

¿Cómo sé si mi perro está envejeciendo?

Como ya hemos explicado previamente, cuando se trata de estos animales, la entrada en la ancianidad depende de muchos factores. No obstante, la gran mayoría tiende a mostrar un comportamiento similar.

El primer factor en aparecer suele ser un cambio brusco en el comportamiento. Si tu perro se vuelve menos activo o muestra menos interés en actividades que solía disfrutar quizá se esté haciendo mayor.

No obstante al igual que en humanos, la característica más clara son las canas. La pérdida de brillo o cambios en la textura del pelaje pueden ser también signos de envejecimiento.

Además, pueden aparecer problemas de movilidad como cojeo, rigidez o dificultad para levantarse, incontinencia, problemas dentales y sensoriales.

Cómo cuidar a un perro anciano

Vigilancia e higiene constante

Para asegurar una calidad de vida óptima en la etapa geriátrica, los expertos aconsejan adoptar un enfoque preventivo completo. Esto implica chequeos veterinarios regulares para la detección temprana de enfermedades, un calendario de vacunación completo y desparasitaciones anuales.

Una dieta equilibrada

Cabe destacar la importancia de proporcionar una dieta balanceada y adaptada a las necesidades de tu perro mayor. Ten en cuenta que puede ser necesario cambiar a alimentos para perros mayores.

Ejercicio suave

Aunque la actividad física depende de la capacidad de cada perro, mantenerlo activo ayuda a prevenir problemas de peso y a no perder la movilidad.

Salud dental

La higiene dental periódica es indispensable para evitar enfermedades periodontales y molestias al comer.

Una buena cama

Proporcionarle a tu perro una cama suave y cómoda ayudará a aliviar la presión en sus articulaciones.

El saber no ocupa lugar

El estudio también pone de manifiesto la importancia de la educación a los propietarios. Los especialistas deben instruir sobre los signos de envejecimiento y las necesidades específicas de los perros mayores, dado que a menudo los dueños no identifican las señales tempranas de enfermedad, algo que puede retrasar la intervención y agravar las condiciones.

El amor y la paciencia son clave

Más allá de los cuidados, los perros ancianos necesitan amor y atención. Dedicales tiempo, acariciarlos, juega suavemente con ellos y mantente atento a cualquier señal de malestar.

La conexión emocional es igual de importante que los cuidados físicos.