¿Está mi gato deshidratado? Es difícil saberlo, pero estos signos te lo dejarán bien claro

Con la llegada del estío y sus elevadas temperaturas, la preocupación por el bienestar se extiende a todos los miembros del hogar, incluyendo a nuestros animales de compañía. Las recurrentes olas de calor de los últimos veranos han puesto de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones. Y, aunque los gatos son más autónomos que los perros y puedes dejarlos mientras te vas de vacaciones, son necesarios muchos cuidados.

Aunque a menudo se pasa por alto, el riesgo de golpe de calor y deshidratación no se limita únicamente a las personas. Nuestros perros y, de forma particular, los gatos, son especialmente vulnerables a estas condiciones, lo que puede derivar en problemas de salud considerables si no se actúa a tiempo.

Con el objetivo de arrojar luz sobre esta problemática de calado, la marca especializada en productos felinos Sanicat ha presentado los resultados de la segunda edición de su 'Barómetro Felino', un estudio que analiza el nivel de conocimiento de los propietarios de gatos en España respecto a la salud de sus mascotas.

El conocimiento de los propietarios, a examen

El estudio de Sanicat revela un dato notable: si bien una mayoría de los encuestados, concretamente un 71,6 por ciento, afirma ser capaz de identificar los síntomas de deshidratación en sus felinos, esta percepción choca con la realidad. De hecho, apenas un 20 por ciento de esos mismos encuestados asegura conocer la totalidad de los indicadores.

Entre los indicadores más habituales de deshidratación en gatos, los expertos señalan la pérdida de elasticidad en la piel, encías que se perciben secas o pegajosas al tacto, así como ojos con un aspecto hundido o seco. Otros signos incluyen una disminución del apetito y una menor frecuencia a la hora de orinar, señales que deben alertar a los dueños para evaluar la condición de su mascota.

La brecha de información se hace aún más evidente al constatar que un 34,8 por ciento de los españoles admite no estar familiarizado con todos los signos de deshidratación felina. Más preocupante aún resulta que un 16,7 por ciento reconoce que solo identifica unos pocos, mientras que un 28,4 por ciento de los encuestados directamente no sabe detectar ninguno de estos síntomas.

La importancia de la concienciación y la educación

Esta carencia de conocimiento se manifiesta de forma más acusada en ciertos segmentos de la población. Los resultados del barómetro muestran que los hombres (un 33 por ciento) y las personas mayores de 60 años (un 36 por ciento) son los grupos donde la falta de información sobre la deshidratación felina es más patente, lo que subraya la necesidad de campañas específicas dirigidas a estos colectivos.

Ante este panorama, la educación y la concienciación se revelan como herramientas fundamentales para proteger a los felinos durante los meses más cálidos del año. Sanicat, consciente de esta realidad, ha puesto el foco en la necesidad de difundir información práctica y útil, ofreciendo una serie de recomendaciones destinadas a ayudar a los propietarios a mantener a sus gatos debidamente hidratados y frescos, previniendo así situaciones de riesgo para su salud.