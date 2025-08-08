Este gatito se perdió en uno de los metros más grandes del mundo, pero también encontró a su persona gemela

La rutina diaria de los usuarios del metro de Nueva York se vio alterada la semana pasada por la aparición de una inesperada pasajera de cuatro patas. Una pequeña gata callejera decidió subirse a uno de los vagones del suburbano, captando la atención y el cariño de quienes se encontraban en su interior. Este insólito suceso no solo generó momentos de asombro entre los viajeros, sino que culminó con un final feliz y la adopción del animal.

La protagonista de esta historia es una cría de felino de aproximadamente dos meses de edad, a la que ya se ha bautizado como Emmie, en un guiño a la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA). Betsaida Mercado, una de las pasajeras del tren, se convirtió en la improvisada salvadora y ahora su nueva dueña en Harlem.

Mercado relató que se dirigía a su puesto de trabajo cuando notó una inusual algarabía y sonrisas entre los viajeros. Fue entonces cuando descubrió a Emmie, que había logrado colarse en el vagón, sorteando el estrecho espacio entre el andén y el tren, y que saludaba a los pasajeros con sus pequeños maullidos. La gata era "superpequeña".

De un vagón a las redes y de ahí a un hogar

Ante la falta de un dueño que la reclamara, Mercado decidió actuar. Recogió a la pequeña Emmie y se la llevó consigo de vuelta a casa, en un acto que describió como motivo de orgullo personal y de agradecimiento por el "serendipitoso" viaje en hora punta que le regaló una nueva amiga. Al día siguiente, la llevó al veterinario, donde confirmaron, según apuntan desde Abcnews, que la gata no tenía microchip y, por tanto, era apta para ser adoptada. Está claro que se ha ganado la confianza de este gato para siempre.

La historia de Emmie no tardó en salir a relucir en las redes sociales. Mercado había subido el vídeo del inusual trayecto de la gata, lo que provocó que el felino se convirtiera en una verdadera sensación en internet. "En cuanto entramos, todo el mundo conocía su historia", comentó Mercado, añadiendo que "todos querían hacerse una foto con ella, como si fuera la gata 'influencer'".

Para sufragar los gastos veterinarios de Emmie, su nueva dueña inició una campaña de recaudación de fondos, logrando reunir más de 3.000 euros en poco tiempo gracias a la gran difusión de la historia. No obstante, Mercado decidió cerrar la colecta poco después, al considerar que la cantidad recibida era "demasiado para ella" y anunció su intención de donar el dinero sobrante a diversos refugios de animales de Manhattan.

Una semana después de su aparición en el metro, Emmie ya se ha adaptado perfectamente a la vida en interiores y convive con su nuevo compañero, un perro de 13 años llamado King.

Mercado ha expresado su felicidad por haber sido "recompensada con una preciosa bebé gata", y ha destacado que, a pesar del caos matutino, logró rescatar a Emmie y, además, llegar a su trabajo a tiempo.