Este perro policía está arrasando en China: tiene más de 400.000 seguidores

La fuerza policial de Weifang, en la provincia costera china de Shandong, ha incorporado a sus filas un nuevo agente canino que ha captado una considerable atención pública. Se trata de Fu Zai, un perro de raza corgi que, a pesar de sus patas cortas, ha demostrado una habilidad notable en tareas de detección. Su presencia en las patrullas y entrenamientos ha generado un seguimiento de calado en las redes sociales del país asiático.

El perrete, cuyo nombre significa "Joven Afortunado", se unió formalmente al cuerpo en octubre del año pasado. Desde entonces, se ha convertido en una imagen amigable para la policía regional, apareciendo con asiduidad en la cuenta oficial de la Oficina de Seguridad Pública de Weifang en Douyin, la versión china de TikTok.

La elección de un corgi para labores policiales es inusual, pues se suelen emplear labradores o pastores alemanes. Fu Zai ha desafiado estas expectativas al demostrar habilidades específicas que lo distinguen, especialmente en la detección de explosivos y el acceso a espacios reducidos.

Las virtudes de un sabueso con patas cortas

Zhao Qingshuai, entrenador de Fu Zai, reveló a la televisión estatal china que al principio desechó la idea de entrenar un corgi para la policía, dadas la reputación de la raza por su curiosidad, su facilidad para distraerse y sus patas cortas. Sin embargo, un encuentro fortuito con el can en un parque, según el NY Times, le hizo cambiar de parecer. El perro demostró una fuerte motivación para trabajar a cambio de comida, cualidad que Zhao aprovechó.

Durante las pruebas y el entrenamiento, el corgi demostró una gran capacidad olfativa para detectar explosivos. Además, sus dimensiones le facilitan el acceso a lugares estrechos, inaccesibles para perros de mayor tamaño, como bajos de vehículos o asientos de autobús. Esta peculiaridad ha hecho de sus patas cortas una ventaja de calado en operaciones específicas.

A pesar de su desempeño profesional, su irresistible atracción por la comida es lo que lo hace tan gracioso. Y es que los perros son amantes del buen comer. Durante una patrulla reciente, fue grabado aceptando una salchicha de un niño. A pesar de los esfuerzos de los agentes por mitigar esta conducta, usuarios de redes sociales han mostrado su apoyo, ofreciéndole incluso salchichas en patrullas futuras.

Expertos caninos han señalado que la distracción y un fuerte impulso de presa son comportamientos comunes en los corgis. También se ha apuntado que la propensión de la raza a morder, característica de su origen como perros pastores, podría disuadir a entrenadores, aunque es una conducta modulable.

Aparte de su gusto por la comida, Fu Zai ha protagonizado algún "incidente" fuera de servicio, como la confiscación de juguetes y aperitivos tras supuestamente dormir en horario laboral y usar su cuenco como orinal. No obstante, su estatus de estrella de internet, con más de 400.000 seguidores en Douyin en una cuenta dedicada, permanece inquebrantable.