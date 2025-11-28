Esto es lo que la UE exigirá a los propietarios de mascotas a partir de 2028

Si convives con un perro o un gato, en los próximos años tendrás que adaptarte a un nuevo escenario. La Unión Europea ha cerrado un acuerdo para aprobar la primera normativa común de bienestar y trazabilidad específica para perros y gatos, un marco legal que, a partir de 2028, cambiará la forma en la que se identifican y registran estos animales en todos los Estados miembros. El objetivo es garantizar un trato digno, frenar el comercio ilegal y reforzar la idea de que no son objetos, sino parte de la familia.

En la UE, casi la mitad de la población comparte su día a día con algún animal doméstico y una amplia mayoría considera que su bienestar debería estar mejor protegido. No es solo una cuestión de cariño: numerosos estudios han demostrado que el contacto con un perro puede reducir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, y aumentar la oxitocina, vinculada al apego y a la sensación de bienestar.

La gran novedad que introduce la normativa es la obligación de que todos los perros y gatos estén identificados con microchip y dados de alta en un registro oficial. Ya no bastará con tener al animal en regla a nivel de vacunas o cartilla: su identificación electrónica y la inscripción en una base de datos nacional pasarán a ser requisitos básicos.

Cualquier perro o gato que se venda, se entregue en adopción o se ceda a través de criadores, tiendas, refugios o incluso plataformas en línea deberá ir ya chipado y correctamente registrado en el momento en que cambia de manos.

La ley también mira más allá de las fronteras del Viejo Continente. Los perros y gatos que lleguen desde terceros países deberán llevar microchip antes de cruzar la frontera y ser inscritos en un registro nacional en un plazo breve tras su entrada.

Otras exigencias de la ley

La nueva normativa no se queda en la identificación. El texto añade también criterios de bienestar en la cría y tenencia de perros y gatos. Entre otras cosas, se limita el número de camadas que puede tener una hembra, se exige respetar periodos de descanso entre ellas y se prohíbe la cría entre familiares directos para reducir la aparición de problemas genéticos.

En la misma línea, se vetará la cría orientada a acentuar rasgos físicos considerados extremos cuando estos comprometan el bienestar del animal. Se trata de características como hocicos extremadamente chatos o cuerpos excesivamente miniaturizados, que pueden resultar llamativos o tiernos a primera vista, pero que a menudo se asocian a problemas respiratorios, cardíacos o articulares.

¿Cuándo entrará en vigor?

La previsión es que la nueva normativa europea empiece a aplicarse a partir de 2028, una vez se completen los trámites formales en el Parlamento Europeo y el Consejo. A partir de ese momento, criadores, vendedores y refugios contarán con un periodo de cuatro años para adaptarse a todas las exigencias. Para los propietarios particulares, los plazos serán aún más amplios: la obligación plena se extenderá aproximadamente hasta 10 años en el caso de los perros y unos 15 años en el de los gatos.