El gesto cotidiano con tu gato que ahora te puede costar 200.000 euros de multa

El nuevo marco legal de Bienestar Animal, que entró en vigor en España en septiembre de 2023, ha llegado para quedarse, y lo hace con un mensaje contundente: el incumplimiento de sus directrices puede salir muy caro. Las faltas más graves, de hecho, se enfrentan a sanciones de hasta 200.000 euros, una cifra que subraya la seriedad con la que se aborda ahora la protección de los animales de compañía y que establece un antes y un después en la tenencia responsable.

De hecho, la normativa redefine por completo qué se considera un hogar adecuado para una mascota. La ley prohíbe el confinamiento permanente de animales en espacios como terrazas, balcones, trasteros o sótanos, así como dejarlos atados en el interior de un vehículo. El objetivo es claro: garantizar que vivan en condiciones dignas, resguardados de las inclemencias del tiempo y del aislamiento social.

En este nuevo marco, también se regula con precisión el tiempo que un animal puede pasar solo. La ley fija un máximo de 24 horas consecutivas para los perros, mientras que para los gatos, tradicionalmente más independientes, el límite se extiende hasta los tres días. Superar estos plazos se considera una infracción leve, pero las multas pueden oscilar entre los 500 y los 10.000 euros.

Nuevas directrices para la cría y el comercio de animales

Asimismo, la ley pone el foco en el control de la población felina con una medida de gran envergadura: la esterilización obligatoria de los gatos antes de que cumplan los seis meses. Se trata de una norma general que solo exime a los ejemplares que pertenecen a criadores profesionales, siempre y cuando estos estén debidamente inscritos en el registro oficial correspondiente.

Por otro lado, el cambio también ha llegado a los puntos de venta. La nueva legislación prohíbe la venta en tiendas de perros, gatos y hurones, una decisión que busca desincentivar la compra impulsiva y promover la adopción a través de protectoras y entidades autorizadas. Estos establecimientos comerciales sí podrán seguir vendiendo otras especies, como peces, roedores o pájaros, pero el modelo de negocio para los animales de compañía más comunes ha cambiado para siempre.