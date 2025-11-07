La insólita conexión entre los murciélagos y el tequila que garantiza su futuro en México

Detrás del éxito mundial del tequila se esconde una alianza inesperada: los murciélagos nectarívoros, pequeños polinizadores nocturnos cuya supervivencia está directamente ligada a la del agave, la planta de la que nace esta bebida. Sin ellos, la producción de tequila (y de su par artesanal, el mezcal) estaría en riesgo.

Cada noche, miles de murciélagos vuelan sobre los campos del altiplano mexicano alimentándose del néctar de las flores del agave. En el proceso, transportan el polen que permite que estas plantas se reproduzcan de manera natural. Sin embargo, gran parte de los cultivos destinados a la industria tequilera impide la floración para aprovechar toda la savia de la planta, lo que priva a los murciélagos de su principal fuente de alimento y reduce la diversidad genética de los agaves.

El equilibrio entre ambos ha comenzado a romperse. Las prácticas agrícolas intensivas, la pérdida de hábitat y el cambio climáticoamenazan tanto a los murciélagos como a los agaves silvestres. Para revertir la situación, varias organizaciones, entre ellas Bat Conservation International y la Agave Restoration Initiative, han impulsado proyectos que promueven la reforestación con especies nativas y permiten que un pequeño porcentaje de agaves florezca cada año, garantizando alimento para los murciélagos migratorios.

Hasta el momento, se han plantado más de 180.000 agaves silvestres en distintas regiones del país. “Estas especies dependen en gran medida del agave para sobrevivir, y a su vez el agave depende de ellos para mantener su diversidad genética”, explica la investigadora Ana Ibarra, especialista en conservación de murciélagos. Más allá de su papel ecológico, la relación entre el agave y los murciélagos tiene un valorsimbólico y económico incalculable. El tequila es uno de los productos más exportados de México, y su sostenibilidad futura depende en buena parte de conservar esta conexión natural.

En definitiva, el futuro del tequila no solo se juega en los campos de Jalisco o en los alambiques, sino también en las rutas migratorias de los murciélagos que vuelan cada noche sobre el desierto mexicano. Protegerlos significa asegurar la continuidad de una tradición que forma parte del alma cultural del país.