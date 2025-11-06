Laika, la perra que hizo historia al convertirse en el primer ser vivo en orbitar la Tierra

Este lunes, 3 de noviembre, se cumplieron 68 años del lanzamiento de Laika, la pequeña perra callejera de Moscú que cambió para siempre la historia de la ciencia. A bordo de la nave Sputnik 2, la Unión Soviética la envió en 1957 a un destino desconocido, convirtiéndola en el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Laika (cuyo nombre significa “ladradora” en ruso) nació en 1954 y fue elegida entre varios perros callejeros por su tamaño reducido, su resistencia y su carácter dócil. Los científicos soviéticos consideraron que esas cualidades la convertían en la candidata ideal para un experimento que pondría a prueba los límites de la vida más allá de nuestro planeta.

Antes del lanzamiento, la perra fue sometida a un riguroso entrenamiento para acostumbrarse a la ingravidez y al confinamiento: aprendió a permanecer en espacios minúsculos, soportar vibraciones y alimentarse con una dieta semilíquida especialmente diseñada para el vuelo espacial. Sin embargo, la misión no contemplaba su regreso. La cápsula no estaba diseñada para reentrar en la atmósfera, ya que el objetivo era puramente experimental: comprobar si un organismo vivo podía sobrevivir al lanzamiento y al entorno orbital.

Durante las primeras horas de vuelo, los sensores registraron un aumento extremo en su ritmo cardíaco y temperatura corporal. Aunque Laika logró mantener la calma inicial, el sistema de refrigeración de la nave falló y la temperatura interior alcanzó niveles letales. Según los datos posteriores, la perra murió pocas horas después del despegue a causa del sobrecalentamiento.

A pesar de su desenlace, la misión de Laika supuso un avance decisivo en la carrera espacial. Sus datos permitieron entender mejor cómo reacciona el cuerpo de un ser vivo ante la microgravedad y el estrés del espacio, allanando el camino para los vuelos tripulados que llegarían pocos años después, con Yuri Gagarin como protagonista.

Su historia no cayó en el olvido. En 2008, Moscú inauguró un monumento en su memoria, donde se la representa sobre un cohete, homenajeando tanto su sacrificio como su papel pionero en la conquista del espacio. Hoy, más de seis décadas después, Laika sigue siendo recordada como una heroína involuntaria de la exploración espacial. Una perra sin hogar que, sin saberlo, se convirtió en símbolo de la curiosidad humana y del deseo de alcanzar las estrellas.