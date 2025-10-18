Ni perro ni gato: la sorprendente mascota que la ciencia confirma como la más ecológica para tu casa

El cambio climático está poniendo contra las cuerdas a la acuicultura industrial. Las recurrentes e intensas olas de calor suponen una seria amenaza para la cría de especies como la trucha arcoíris, cuya viabilidad económica se ve amenazada por el aumento de la temperatura del agua. Esta presión sobre los ecosistemas a gran escala dibuja un escenario complejo para el mundo acuático.

Sin embargo, esta vulnerabilidad contrasta de forma llamativa con una realidad doméstica que a menudo pasa desapercibida. Resulta paradójico que, mientras la industria sufre, tener peces en el salón de casa se perfile como una alternativa más ecológica para quienes buscan la compañía de un animal, superando a opciones tan tradicionales como los perros o los gatos.

De hecho, un análisis reciente ha puesto cifras a esta idea, centrándose en acuarios tropicales, tanto de agua dulce como marinos, instalados en viviendas del norte de Europa. La conclusión es contundente: la acuariofilia responsable representa un impacto medioambiental reducido. La huella de carbono asociada al mantenimiento de un acuario doméstico es notablemente inferior a la de otras mascotas más convencionales.

La letra pequeña de un pasatiempo sostenible

Para llegar a esta conclusión, los investigadores evaluaron con detalle los factores clave que determinan el impacto ecológico. Se midió el consumo de energía necesario para la climatización del agua y la iluminación del tanque, el uso de recursos hídricos y de sal, así como los procesos implicados en la producción de alimento y la propia adquisición de los peces.

Con todo, el informe no se limita a dar buenas noticias y subraya que este pasatiempo todavía tiene margen de mejora. La principal recomendación se enfoca en la gestión del agua, cuyo consumo podría reducirse de forma importante para minimizar todavía más la huella ecológica. Con la adopción de prácticas más eficientes, los aficionados podrían convertir su afición en una actividad todavía más respetuosa con el entorno.