Ni para purgarse ni por los parásitos: la ciencia desvela el verdadero 'efecto desatascador' de la hierba en los gatos

El misterio de por qué los gatos comen hierba, un comportamiento que lleva décadas intrigando a dueños y veterinarios, podría tener una explicación mucho más sencilla de lo que se pensaba. Un reciente estudio sugiere que esta costumbre no responde a la necesidad de purgarse ni de obtener nutrientes, sino a una estrategia puramente física para ayudar a expulsar las molestas bolas de pelo del sistema digestivo. La solución, según los investigadores, se encuentra en la propia estructura microscópica de las plantas que los felinos eligen por instinto.

De hecho, la clave reside en unas diminutas espinas vegetales, conocidas como tricomas, que recubren la superficie de ciertas hierbas. Estas microestructuras actúan de un modo sorprendentemente similar a un desatascador de desagües dentado: al ser ingeridas, sus púas se enganchan a los pelos acumulados en el estómago del animal, formando una masa más compacta y fácil de regurgitar o evacuar. Se trata de un ingenioso mecanismo de arrastre que facilita la limpieza interna del felino.

Asimismo, para corroborar esta hipótesis, los científicos recurrieron a un microscopio electrónico. El análisis reveló la presencia de materia vegetal con estas características púas microscópicas, que aparecía completamente incrustada en las bolas de pelo expulsadas por los gatos. Este hallazgo pone en jaque la extendida teoría que vinculaba esta conducta con la expulsión de parásitos, ya que las plantas identificadas, como gramíneas comunes, tienen estructuras demasiado finas para atraparlos eficazmente.

Un vestigio evolutivo con una función moderna

Sin embargo, los investigadores no descartan por completo el pasado evolutivo del comportamiento. Una hipótesis que no contradice la principal sugiere que esta costumbre podría ser un vestigio heredado de sus ancestros salvajes, quienes sí habrían utilizado este método para deshacerse de parásitos intestinales de mayor tamaño. Las microestructuras de las plantas actuales serían, en este caso, demasiado pequeñas para atraparlos con efectividad, pero el instinto de ingerirlas habría perdurado y encontrado una nueva utilidad.

Por último, las futuras líneas de investigación se centrarán en determinar si este mismo mecanismo de arrastre también facilita la evacuación del pelo a través de las heces. Comprender este punto permitiría completar el puzle sobre uno de los hábitos más característicos y enigmáticos del mundo felino, demostrando cómo una conducta ancestral se ha adaptado para solucionar un problema muy actual en la vida de los gatos domésticos.