¿Por qué mi perro se comporta diferente cuando llega el otoño?

La entrada del otoño para las personas suele ser sinónimo de hojas caídas, ropa de entretiempo, paraguas, planes de interior, calabazas, castañas asadas... No por nada es la estación favorita de mucha gente, que prefiere las épocas frías al verano o la primavera. Sin embargo, no somos los únicos a los que afecta el clima otoñal, ya que nuestras mascotas también ven trasformada su rutina diaria.

Nuestros compañeros de cuatro patas también experimentan transformaciones notables en su comportamiento, su energía e incluso su apetito. No son pocos los expertos en comportamiento animal que coinciden en que esta estación marca un pequeño 'reinicio' para muchos perros, que ajustan sus hábitos de acuerdo con el clima, la luz solar y el ritmo de vida de sus dueños.

Es común que muchas personas noten ciertos cambios en sus perros con la llegada de las precipitaciones y la bajada de las temperaturas: aumento del apetito, subida de peso, alteraciones en el sueño... Por norma general, estas diferencias se deben a procesos naturales del animal, y no suelen implicar motivo de preocupación por su estado de salud. Ante situaciones preocupantes sí se recomienda acudir a un profesional veterinario.

Cinco hábitos de los perros que cambian con la entrada del otoño

Una vez transcurridos los meses del verano, cuando muchas mascotas sufren por las altas temperaturas y el aire más seco, el otoño trae un alivio considerable para ellos, especialmente para los perros. Con un cima ya más fresco, recuperan parte de su energía natural y se vuelven más activos.

Como en muchas ocasiones durante el verano se les saca a pasear solo a primera a última hora del día para evitar el bochorno, en otoño las salidas son más largas y animadas. Un perro que ha pasado el estío de forma muy sedentaria requiere atención, y por lo que se recomienda que el ritmo y duración de los paseos se aumente de forma progresiva, especialmente si es de edad avanzada.

Otro cambio notable en esta estación es el aumento del apetito. En la naturaleza, muchos animales tienden a comer más antes del invierno, y aunque los perros domésticos ya no dependen de la caza o la supervivencia, mantienen parte de ese instinto. Es bastante común que las mascotas suban de peso durante los meses de frío, que tienden a perder cuando regresa la primavera.

Muchos perros demandan más comida o parecen tener más hambre de lo habitual en otoño e invierno, y hay que cuidar de alimentarles en exceso para evitar el sobrepeso. Hay que evitar caer en la tentación de darles más golosinas porque haga frío y nos generen ternura.

El otoño también es la temporada cuando comienzan el cambio de pelaje. Muchos perros mudan el pelo veraniego, más ligero, y les crece uno más espeso y cálido para protegerse de las bajas temperaturas. Esta muda puede durar varias semanas y depende en gran medida de la raza y la exposición a la luz solar del perro. Como muchos de ellos viven la mayor parte del tiempo en interiores, estas mudas suelen ser más leves.

Y al igual que nos sucede a los dueños, a nuestros compañeros cuadrúpedos también les afectan los cambios en las horas de luz solar. Con días más cortos es común que se les pueda notar más somnolientos o preferir descansar durante más horas. Con perros enfermos o mayores hay que guardar cuidado para que el cambio de estación no afecte negativamente a su estado de ánimo o agrave problemas de artrosis. Conviene proporcionarles camas acolchadas y evitar que duerman en lugares fríos o húmedos.

Por último, es importante también señalar que cuando se suceden semanas de intensas precipitaciones, las condiciones meteorológicas adversas pueden hacen que los paseos se limiten y los perros pasen más tiempo dentro de casa durante esos días. Esto puede provocar aburrimiento y frustración en muchos perros, especialmente los más jóvenes o activos. Se recomienda entonces hacer más juegos de estimulación mental con ellos en el hogar para mantenerles entretenidos y que puedan canalizar su energía.