¿Por qué mi perro ladea la cabeza cuando le hablo? Un experto tiene la respuesta y no es porque no te entienda

Seguro que lo has visto en más de una ocasión. Le estas hablando a tu perro con esa vocecita de bebé y de repente te mira con esos grandes ojos brillantes, inclinando la cabeza hacia una lado como si estuviera tratando de entenderte. Pero…¿Alguna vez te has preguntado por que lo hacen?

Esta misma cuestión es la que ha planteado el veterinario y creador de contenido, Marcos. El experto explica que este gesto tiene una relación directa con la física y la neurociencia.

¿Por qué mi perro inclina la cabeza cuando hablo?

Más allá de una cómica y adorable reacción este gesto tiene una explicación biológica.

"Al girar la cabeza, el perro modifica la posición de su pabellón auricular, lo que le permite captar no solo las palabras que le dices, sino también el tono y la forma en la que las pronuncias." explica Marcos. En otras palabras, cuando tu perro ladea la cabeza está tratando de entenderte mejor.

"Al inclinar la cabeza, el perro ajusta su visión para captar mejor todos los detalles de tu rostro, como las expresiones y pequeños gestos" añade el experto.

Este simple reflejo activa sus capacidades cognitivas, desde la memoria hasta la percepción visual y auditiva, con el único objetivo de entender lo que le estás diciendo.

Una profunda conexión emocional

A menudo pensamos que los perros, al ser animales, no comparten los mismos sentimientos que nosotros tenemos por ellos. Sin embargo, cualquier persona que haya tenido un compañero peludo puede desmentir esta afirmación.

Los perros son unos animales increíblemente sensibles a las emociones, y a menudo, las expresan a su manera. "Cuando un perro gira la cabeza, está demostrando que le importa mucho lo que le dices y que está completamente enfocado en tratar de entenderte," afirma.

No es solo una reacción física, sino , sino una muestra clara del cariño y la conexión emocional que tu perro siente hacia ti.

Los perros también se expresan

Otra razón es que los perros simplemente están reaccionando a un sonido nuevo o extraño.

Puede tratarse de una palabra que no reconocen, un ruido que no habían oído antes, o incluso un silbido raro. Al inclinar la cabeza, están mostrando su sorpresa y curiosidad.

Esto es algo muy típico de los cachorros en sus primeros años de su vida.

Otras razones por las que tu perro ladea la cabeza

Más allá de la compresión y la ternura un perro inclinando la cabeza puede estar indicándote otras muchas cosas. Es por esto que conviene estar atento a otros posibles gestos que este realice, ya que puede ser un indicador clave de deterioro de salud.

Por ejemplo, si tu mascota inclina la cabeza no solo cuando le hablas, sino constantemente, y notas otros síntomas como pérdida de equilibrio, caminar en círculos o sacudir la cabeza, es posible que se trate de un problema médico.

En estos casos, lo recomendable es visitar al veterinario de inmediato.

No todos los perros son iguales

Según expertos, este gesto, aunque común a toda la especie, es realizado por unas razas más que otras. Esto se debe a la forma de su cara, sus orejas o incluso su nivel de inteligencia y atención a los humanos. Algunos estudios indican que los perros que tienen hocicos más largos tienden a inclinar más la cabeza porque les ayuda a ver mejor la expresión facial del humano.

El perro es el mejor amigo del hombre

Sea como sea, este pequeño y enternecedor gesto es parte de lo que nos hace amar todavía más si es posible a nuestras mascotas. Es tierno, cómico y transmite la sensación de que nos están prestando toda su atención, y en muchos casos, así es.

Ya sea porque tratan de comprendernos mejor, captar un sonido con mayor claridad, leer nuestras emociones o simplemente porque han aprendido que ese gesto nos enamora, lo cierto es que hay todo un mundo detrás de las pequeñas acciones que realizan en el día a día, recordándonos que nuestros perros nos quieren tanto como nosotros a ellos.