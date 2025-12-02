¿Suele dejar olor tu perro en casa? Esta es la mejor forma de eliminarlo

¿Tu perro deja olor en casa por mucho que limpies? No eres la única persona a la que le pasa. En TikTok, una de las consultas más repetidas sobre limpieza del hogar tiene que ver precisamente con ese aroma persistente a perro que se queda pegado a sofás, alfombras y cortinas, y que a veces ni la lejía consigue disimular. La creadora de contenido de limpieza y hogar conocida en redes como @brillaycocinaconcris ha explicado paso a paso cuál es, para ella, la forma más eficaz de eliminar el olor a perro de un domicilio sin recurrir a productos agresivos ni a soluciones milagro.

El punto de partida de Cristina es claro: el problema no se arregla con ambientadores, sino con limpieza profunda y constante. "Lo primero es una limpieza profunda en superficies y textiles", explica. Eso implica sacar el aspirador y pasar a fondo todas las alfombras, sofás y cortinas, así como los rincones donde el animal suele tumbarse. El pelo y la caspa del perro se incrustan en las fibras y, con el tiempo, se convierten en uno de los principales focos de olor. Dejar esos tejidos sin aspirar durante semanas hace que el olor se asiente y sea mucho más difícil de eliminar.

El siguiente paso está en la lavadora. Todas las fundas desmontables, mantas y, sobre todo, la cama del perro deben lavarse con un refuerzo antiolor. Cristina recomienda añadir bicarbonato al lavado y usar vinagre blanco en el cajetín del suavizante. Además, propone echar otra taza de vinagre blanco dentro del tambor junto a unos trapos. De este modo, el bicarbonato ayuda a neutralizar los malos olores, mientras que el vinagre actúa como suavizante natural y desodorizante.

No solo los textiles necesitan atención. Los suelos y superficies, especialmente si el perro se tumba directamente sobre ellos, también acumulan olor. Para limpiarlos, Cristina sugiere una mezcla sencilla y económica: agua caliente, vinagre blanco y unas gotas de jabón neutro. La mezcla desengrasa, limpia y, al mismo tiempo, ayuda a arrastrar el olor. En este punto, la creadora lanza un aviso importante: nunca se debe mezclar vinagre con lejía o amoníaco, porque esa combinación puede liberar gases tóxicos perjudiciales para la salud.

Pero incluso la mejor limpieza pierde eficacia si el aire de la casa está cargado. Por eso, la ventilación ocupa un lugar clave en la rutina que Cristina comparte con sus seguidores. Abrir puertas y ventanas durante varias horas al día es, para ella, tan importante como aspirar o lavar textiles. Renovar el aire ayuda a que el olor a perro, a humedad o a cerrado no se quede atrapado en el hogar.

Además de limpiar y ventilar, la creadora recomienda recurrir a neutralizadores de olor muy económicos y fáciles de encontrar, empezando por un clásico: el bicarbonato de sodio. El consejo es espolvorearlo sobre alfombras y sofás, dejarlo actuar entre 30 minutos y dos horas y, después, aspirar bien. El vinagre blanco también juega aquí un papel protagonista más allá de la lavadora. Cristina propone colocar pequeños cuencos de vinagre en algunos rincones de la casa o preparar un spray con mitad agua y mitad vinagre para pulverizar ligeramente sobre textiles.

Un truco menos conocido que también menciona es el uso de café molido seco. Colocado en recipientes abiertos en las zonas más afectadas, el café actúa como absorbente de olores y deja en el ambiente un aroma cálido y más agradable.

En paralelo a todas estas medidas, Cristina insiste en un aspecto que a menudo se pasa por alto: el propio perro. El animal forma parte de la ecuación y su higiene influye directamente en cómo huele la casa. La creadora recomienda baños regulares con champú neutro o específico, sin excederse para no dañar la piel del animal, así como un cepillado frecuente para reducir el pelo muerto. Ese pelo que se cae y se queda en sofás, alfombras y ropa es uno de los principales focos de olor en un domicilio con mascota. También señala la importancia de limpiar la zona donde el perro duerme una o dos veces por semana.