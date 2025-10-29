La tajante sentencia de la protectora que deja en evidencia a Jota Peleteiro y su versión sobre sus perros

Jota Peleteiro, el exfutbolista gallego, se encuentra en el centro de una controversia que enfrenta su palabra contra la de una protectora de animales. El motivo de la disputa es el destino de sus dos perros, una pareja de Golden Retriever que, según la asociación, buscan un nuevo hogar. El deportista, sin embargo, niega tajantemente haber abandonado a los animales y ofrece una versión de los hechos que choca frontalmente con la de la entidad animalista.

De hecho, Peleteiro asegura que los canes, de siete años, están al cuidado de una amiga. Según su relato, esta persona publicó un anuncio para darlos en adopción sin su permiso, movida por un aparente afán de notoriedad. Una explicación con la que intenta zanjar la polémica que se ha desatado en las redes sociales y que ha puesto al gallego en el foco mediático por motivos ajenos a su carrera deportiva.

Por otro lado, la versión de la asociación ‘Katu Bihotz Plentzia Elkartea’ es radicalmente distinta. La entidad, que fue la primera en dar la voz de alarma con una fotografía de los perros, confirma que los animales están en proceso de adopción. Estas declaraciones ponen en tela de juicio las palabras del exfutbolista y abren un mar de dudas sobre el verdadero estado de los canes.

Una ruptura sentimental como posible telón de fondo

Para añadir más leña al fuego, un conocido programa de televisión especuló con que la decisión de buscar un nuevo hogar para los perros estaba vinculada a una crisis personal. En concreto, se apuntaba a una supuesta ruptura entre Peleteiro y su actual pareja, Ajla, como el detonante de toda la situación, aportando un nuevo ángulo a una historia ya de por sí enrevesada.

No obstante, esta teoría fue desmentida de forma casi inmediata y con rotundidad por una de las implicadas. Fue la propia Ajla quien utilizó sus redes sociales para negar cualquier tipo de separación, desmontando así el argumento que parecía dar una explicación al embrollo. Con esta última vuelta de tuerca, el caso regresa a su punto de partida: la incógnita sobre por qué los perros del exfutbolista necesitan realmente una nueva familia.