Ni las velas ni los disfraces: la amenaza silenciosa que convierte los dulces de Halloween en un veneno para tu perro

La noche de Halloween, esa fiesta importada que cada vez gana más adeptos en España, transforma las calles en un desfile de disfraces y los hogares en un festín de dulces. Sin embargo, detrás de la diversión del «truco o trato» se esconde una realidad mucho más sombría para las mascotas de la casa, que a menudo se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para sus dueños y provoca un notable aumento de urgencias veterinarias.

De hecho, la amenaza no se limita a lo que comen. El propio ambiente festivo puede convertirse en una trampa. Los envoltorios de las chucherías, si se ingieren, pueden provocar obstrucciones intestinales que solo se solucionan con una cirugía. Las decoraciones, como las calabazas con velas o las guirnaldas eléctricas, suponen un peligro evidente de quemaduras o descargas, y hasta los disfraces para animales pueden acarrear riesgos en el propio entorno, ya sea por piezas pequeñas que puedan tragar o por el estrés que les genera.

Pero el verdadero peligro, el más silencioso y extendido, reside en la cesta de las golosinas. El xilitol, un edulcorante presente en muchos chicles y caramelos sin azúcar, puede causar un fallo hepático fulminante en los perros. Las uvas y las pasas, aparentemente inofensivas, pueden derivar en una insuficiencia renal aguda. Se trata de sustancias de extrema toxicidad para ellos que los dueños a menudo desconocen.

El chocolate: el enemigo público número uno de los perros

En este sentido, el chocolate merece un capítulo aparte. Este manjar para los humanos contiene teobromina, un alcaloide que el metabolismo canino es incapaz de procesar con eficacia. La sustancia se acumula en su organismo hasta alcanzar niveles tóxicos. No todo el chocolate es igual de peligroso: las variedades más puras, como el chocolate negro o el de repostería, concentran una mayor cantidad de teobromina, multiplicando el riesgo. Además, el tamaño del animal es crucial, ya que los perros más pequeños son mucho más vulnerables a sufrir una intoxicación grave con una dosis menor.

Por ello, es fundamental saber reconocer los síntomas, que pueden tardar entre seis y doce horas en aparecer. Un cuadro de intoxicación suele incluir vómitos, diarrea, agitación inusual, un ritmo cardíaco acelerado y, en los casos más severos, temblores musculares o convulsiones. Ante la más mínima sospecha, la recomendación es unánime: acudir al veterinario sin perder un segundo. Intentar provocar el vómito en casa sin supervisión profesional es una imprudencia que puede empeorar el pronóstico. Al final, la vigilancia es la mejor prevención para que la noche más terrorífica del año no termine en una pesadilla real.