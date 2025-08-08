Un zoológico invita a los ciudadanos a donar sus mascotas para alimentar a sus carnívoros

En Aalborg, Dinamarca, un zoológico ha solicitado a la población que done sus pequeñas mascotas para servir de alimento a sus depredadores. La iniciativa, presentada como una manera de emular la cadena alimentaria natural y garantizar el bienestar de los animales, ha provocado reacciones encontradas, mayormente de indignación y rechazo social.

El Zoológico de Aalborg explicó a través de una publicación en sus redes sociales que buscan reproducir los hábitos alimenticios naturales de las especies carnívoras que albergan. Entre las mascotas que pueden ser donadas mencionan principalmente conejillos de indias, conejos y pollos. Aseguran que los animales donados serán sometidos a una eutanasia 'suave' realizada por personal cualificado, para luego ser utilizados como alimento.

El centro subraya que esta práctica pretende evitar el despilfarro y mantener las condiciones apropiadas para el comportamiento y alimentación natural de sus carnívoros.

La respuesta de la comunidad ha sido inmediata y rotundamente negativa. Muchos usuarios han expresado enfado, tristeza y una fuerte crítica hacia la propuesta. Numerosos comentarios la han calificado como insensible y ofensiva, cuestionando la ética de utilizar animales domésticos donados para alimentar a otros en cautividad.

Algunas personas han usado el sarcasmo para mostrar su disgusto, preguntando en tono irónico si podían donar también los "molestos niños vecinos" o bromeando sobre regalar a sus familiares "para vacaciones". Otros han expresado que la idea refleja una mentalidad perversa que desvaloriza la vida y el vínculo afectivo con las mascotas.

Aunque la intención declarada del Zoológico de Aalborg sea respetar la integridad profesional y el bienestar animal mediante la reproducción de su hábitat natural, la polémica evidencia la dificultad de trasladar conceptos ecológicos extremos al ámbito urbano y doméstico, donde las mascotas suelen tener para sus dueños un valor emocional difícil de igualar.

Por el momento, el zoológico no ha emitido ninguna aclaración adicional tras las críticas recibidas.