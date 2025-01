Hay ocasiones en las que la realidad se parece tanto a la ficción que asusta, y más aun tratándose de seres terroríficos y sobrenaturales como son los zombis. El ser vivo del que hablaremos hoy funciona como el agente fúngico que convierte a las personas en ‘no muertos’ en la trama de ‘The Last of Us’, una de las historias de zombis más famosas de los últimos tiempos.

Normalmente desarrollamos miedo hacia seres visibles y de proporciones físicas monstruosas, como un cocodrilo, un megalodón o incluso el famoso monstruo del Lago Ness. También existen fobias provocadas por lo diminuto y lo impredecible, como las tarántulas, los escorpiones o las avispas asesinas.

Archivo

Pero lo que no es tan común, y sin embargo sí que existe en la realidad, son los peligros que no se pueden ver, las formas de vida minúsculas que pueden causar auténticas pesadillas. Hoy hablaremos de un parásito que, de tener conciencia, sería uno de los villanos más crueles y retorcidos sobre la faz de la Tierra.

Este hongo 'comecerebros' convierte a las hormigas en zombis sin voluntad

El hongo Ophiocordyceps unilateralis es lo más parecido que tenemos en la vida real a un nigromante de las novelas de fantasía. Ha capturado la atención tanto de científicos como del público en general debido a su comportamiento único, claramente macabro y retorcido.

Este hongo de la familia Ophiocordycipitaceae es conocido por su capacidad de infectar a ciertas especies de hormigas, especialmente las del género Camponotus (conocidas en su mayoría como ‘hormigas carpinteras’), y alterar su comportamiento de manera notable. Utiliza a estos insectos en su provecho para vivir a su costa y reproducirse. Cuando dejan de serle útiles, simplemente las deja morir.

El ciclo de vida del Ophiocordyceps unilateralis es sorprendente y, a menudo, se describe como un ejemplo de "manipulación parasitaria". Consta de las siguientes fases:

Infección inicial. Las esporas del hongo se adhieren al cuerpo de una hormiga huésped y penetran su exoesqueleto. Una vez dentro, el hongo comienza a crecer y a consumir los tejidos internos de la hormiga como fuente de energía.

Manipulación del comportamiento. En la etapa más avanzada de la infección, el hongo secreta compuestos químicos que afectan el sistema nervioso de la hormiga, alterando su comportamiento. La hormiga infectada abandona su colonia y sube a una planta o rama cercana, usualmente a una altura específica y en un lugar con condiciones ideales de temperatura y humedad para el crecimiento del hongo.

Muerte y anclaje. La hormiga se aferra firmemente al sustrato, a menudo agarrando una hoja o rama en un acto conocido como ‘mordedura de la muerte’. La hormiga muere poco después de quedar inmovilizada.

Crecimiento del hongo. Tras la muerte de la hormiga, el hongo utiliza su cadáver como fuente de nutrientes para completar su desarrollo. Finalmente, el hongo produce un esporóforo (estructura reproductiva, una especie de ‘seta’) que emerge del cuerpo de la hormiga, generalmente desde la parte trasera de su cabeza. Así, consigue liberar nuevas esporas al ambiente, infectando a otras hormigas y reiniciando el ciclo.

Hormiga trepando una rama

El Ophiocordyceps unilateralis se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales, como las selvas de Brasil, los bosques tropicales del sudeste asiático y algunas regiones de África. Por lo general, prefiere ambientes húmedos y cálidos, que le proporcionan las condiciones idóneas para el crecimiento de sus esporas y la manipulación de las hormigas.

Este parásito fúngico es capaz de diezmar poblaciones locales de hormigas, pero generalmente no elimina a toda la colonia. De esta forma se produce un equilibrio en el se asegura la supervivencia de ambas especies, tanto huésped como parásito. Además, este hongo desempeña un papel crucial en la regulación de poblaciones de hormigas, evitando que estas dominen excesivamente ciertos ecosistemas.

Este hongo ha inspirado historias en la cultura popular, como el videojuego ‘The Last of Us’, que se basa en un concepto ficticio de un hongo que infecta a los humanos: el famoso “córdiceps” que aterroriza a la humanidad. Pero por el momento no parece haber riesgo de que esta clase de parásitos infecten a las personas, actualmente solo se conocen otras especies que atacan a orugas y arañas.