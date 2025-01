Este es el listado de animales que puedes tener en tu casa según la Ley de Bienestar Animal

A todos nos gusta tener compañía animal, y no es solo una cuestión de alegría; puede ser una gran terapia que ayuda a reducir el estrés y mejorar nuestra calidad de vida. Los animales no solo ofrecen cariño, sino también una sensación de seguridad y apoyo emocional. Pero tener una mascota también implica responsabilidad, y por eso es fundamental conocer qué animales están permitidos por la legislación española. Esto garantiza que la convivencia sea no solo placentera, sino también legal y respetuosa con los derechos de los animales.

Animales de compañía permitidos en España

La reciente Ley de Bienestar Animal ha introducido un 'listado positivo' que determina qué animales pueden ser considerados mascotas en España. Este enfoque busca proteger tanto a los animales como a sus cuidadores, asegurando que cada especie reciba el cuidado adecuado en el entorno doméstico. A continuación, se describen las especies permitidas:

Perros, gatos y hurones: Estas son las mascotas favoritas en los hogares españoles, y con razón. No solo son cariñosos, sino que también forman un vínculo emocional muy fuerte con las personas. Es importante cumplir con normativas como el registro obligatorio, la identificación mediante microchip y la vacunación. Además, deben recibir atención veterinaria periódica para garantizar su bienestar.

Pequeños mamíferos: Conejos, cobayas, hámsters y otros roedores son opciones populares para quienes buscan compañía en un espacio reducido. Estos pequeños animales necesitan jaulas adecuadas, una dieta balanceada y un ambiente limpio para mantenerse sanos. Aunque sean pequeños, su cuidado requiere dedicación y conocimiento de sus necesidades específicas.

Aves domésticas: Canarios, periquitos y otras aves no exóticas son opciones ideales para quienes disfrutan de la alegría de su canto. Sin embargo, no se permite la tenencia de aves protegidas por la ley o especies invasoras. Las jaulas deben ser espaciosas y proporcionar un entorno que les permita estirar sus alas y realizar movimientos naturales.

Peces de acuario: La cría de peces es una práctica muy popular y relajante, pero no está exenta de regulaciones. Es esencial elegir especies que no sean invasoras ni protegidas por la legislación medioambiental. Los acuarios deben estar bien equipados y mantenidos, con agua limpia y un equilibrio ecológico adecuado para cada especie.

En general, esta nueva legislación refuerza la necesidad de fomentar la tenencia responsable de animales. Tener una mascota no solo implica compartir momentos de alegría, sino también asumir un compromiso con su bienestar y cuidado a largo plazo. Reflexiona sobre estas pautas antes de elegir a tu compañero animal y disfruta de una convivencia armoniosa y plena.