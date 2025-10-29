El 29 de octubre amanece con un notable cambio de patrón en Aragón: la vuelta de la lluvia y estos otros condicionantes, según la AEMET

El otoño meteorológico se consolida en Aragón este miércoles 29 de octubre con la esperada irrupción de la lluvia, marcando el fin de un periodo seco y estable. Los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que la jornada estará definida por un cielo que pasará de nuboso a muy nuboso en la práctica totalidad del territorio, con un paulatino despliegue de precipitaciones que avanzarán de sur a norte a lo largo de la mañana y la tarde.

Aunque las precipitaciones serán en general débiles, la AEMET pone el foco en el Pirineo. Es en las zonas de montaña donde existe la posibilidad de que sean localmente moderadas, por lo que se recomienda precaución a los excursionistas y a quienes se encuentren en zonas altas de Huesca. Este cambio en el patrón atmosférico, que trae consigo la humedad, viene acompañado de una dinámica térmica muy contrastada en las tres provincias aragonesas.

Las temperaturas en el foco

El fenómeno más significativo de la predicción se localizará en la provincia de Teruel. La AEMET destaca un ascenso notable de las temperaturas mínimas en el Sistema Ibérico. Este hecho rompe la tónica de las noches frías y con riesgo de heladas que venían registrándose en zonas como Calamocha y el Albarracín. En la capital turolense, se espera que el termómetro no baje de los 7°C (mínima), un valor atípico para la época. Este ascenso nocturno se explica por la entrada de vientos de componente sur y el aumento de la capa nubosa, que actúa como una manta térmica.

En contraste con el templado amanecer en el sur, las temperaturas máximas experimentarán un descenso en las zonas de montaña. Tanto en el Pirineo (Huesca) como en la Ibérica turolense se notará la bajada, con valores que difícilmente superarán los 19°C o 20°C en cotas medias y bajas. Sin embargo, en el resto de la región, principalmente en el Valle del Ebro (Zaragoza), las máximas se mantendrán en un ligero ascenso o sin cambios, lo que garantiza una tarde suave con máximas cercanas a los 23°C.

Por provincias

En la provincia de Zaragoza, las precipitaciones serán débiles y tardarán más en llegar. Los vientos serán flojos de componente este, y el termómetro registrará una mínima alrededor de los 10°C y una máxima confortable de 20°C. El día transcurrirá con un ambiente estable pero muy nuboso.

Por su parte, Huesca tendrá las condiciones más inestables. Las mínimas subirán hasta los 9°C en la capital, pero las máximas caerán hasta los 18°C. En el Pirineo, con el riesgo de precipitaciones localmente moderadas, las máximas serán notablemente más bajas, con valores que podrían rondar los 12°C.

Finalmente, Teruel vivirá el contraste térmico más marcado. Las mínimas serán sorprendentemente altas en la Ibérica (pudiendo alcanzar los 9°C en la capital), mientras que las máximas se llegarán a los 20°C. El viento de componente sur, flojo, será el responsable de traer consigo la humedad y las lluvias débiles que avanzarán hacia el norte. La AEMET anticipa que este patrón de temperaturas divididas y la presencia de lluvia débil se mantendrán durante los próximos días, consolidando un panorama de típico clima otoñal en todo Aragón.