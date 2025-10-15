Acribilla el bolsillo de más de 10.000 conductores al año: aquí está el radar más rentable de Zaragoza

Todos los años más de 10.000 conductores caen en esta 'trampa' de la DGT: se trata del radar fijo situado en el kilómetro 272 de la A-2. Esta autovía, fundamental para la movilidad aragonesa, se ha convertido en una auténtica fuente de multas. Aunque a simple vista el cinemómetro no parece diferente a otros, su ubicación estratégica, justo en la antesala de Zaragoza y coincidiendo con cambios de límite de velocidad, lo convierte en una de los 'cepos' más habituales y temidos por quienes acceden a la ciudad.

El radar del Km 272 de la A-2 no tiene rival en cuanto a actividad. En el pasado año 2024, este dispositivo ha registrado la impresionante cifra de más de 10.000 denuncias, afianzándose como el líder indiscutible del ránking provincial de multas por exceso de velocidad. La señalización reglamentaria existe, por supuesto, pero la combinación fatal de tráfico denso y la necesidad de ajustar la velocidad en el último momento sorprende a los conductores más confiados: ese instante de relajación, ese pedal del acelerador que no se levanta a tiempo... y la sanción está servida.

Otros cinco radares en la misma autovía

El 272 es solo la punta del iceberg de una autovía que se encuentra bajo un intenso control. La A-2, en su recorrido por Aragón, acumula una serie de puntos calientes con una actividad constante y elevada. Solo a lo largo de 2024, otros cinco radares fijos han contribuido a engrosar la lista de infracciones, sumando entre ellos y el 272 más de 28.000 sanciones en un solo año. Esto subraya la necesidad de extremar la precaución y, más importante aún, respetar los límites de velocidad de manera estricta.

Entre los puntos más activos, destacan el Km. 297, a la altura de La Muela, que registró 8.099 multas; el Km 232, con 4.573 denuncias; el Km 308, con 2.876 sanciones; el Km 202, sumando 2.496 infracciones; y el Km 313, que acumuló 715 multas. El patrón es claro: estos tramos se caracterizan por tener límites que varían en pocos metros, un flujo continuo de vehículos y una cercanía al área metropolitana de Zaragoza que exige la máxima atención.

La Z-30 y la Vía Hispanidad también bajo el radar

Pero la vigilancia de la DGT en esta zona no se limita únicamente a la A-2 en campo abierto. Entrar y salir de Zaragoza se ha convertido en un ejercicio de cautela constante. Los accesos a la capital han reforzado su vigilancia, especialmente en puntos neurálgicos donde la velocidad debe reducirse drásticamente. Así pues, quienes circulan a diario deben extremar las precauciones en:

- Marqués de la Cadena: una entrada clave desde los barrios exteriores, donde los límites de velocidad cambian de forma abrupta al pasar de autovía a vía urbana.

- Z-30 (Puente de las Fuentes): un tramo de tráfico intenso y controles frecuentes.

- Vía Hispanidad: conexión directa con el este y el aeropuerto, una zona de alto volumen de vehículos.

- Z-40: La circunvalación zaragozana, que además de contar con radares fijos, también penaliza la velocidad sostenida en sus tramos controlados.

En todos estos puntos, la clave es la anticipación. Si no se frena a tiempo, el radar es impepinable. Respetar los límites es la única estrategia infalible para asegurar la tranquilidad en la carretera y el bolsillo.