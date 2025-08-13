Adicción a la salsa 'Moji Moji' en este pueblo aragonés: Bar Sala desvela la refrescante receta

Es la salsa del verano en el Bar Sala. Una cremosa y sabrosa delicia al paladar que despierta los sentidos de cualquiera. Y no son pocos. Porque hasta Carenas, un pequeño municipio de unos 150 habitantes de la provincia de Zaragoza, van muchos curiosos a probar esta maravilla culinaria ideada por María y Sandra Sala, propietarias del único bar-restaurante del pueblo, el Bar Sala.

Tras dos años de incontestable éxito -por su enorme esfuerzo y buen trato al público, entre otros factores- estas dos jóvenes hermanas naturales de Zaragoza comparten con ‘La Razón Aragón’ los ingredientes y elaboración de su exclusiva y adictiva salsa ‘Moji moji’, como popularmente la conocen todos sus clientes. “Receta fácil, sin fuegos y para la que solo se necesita una batidora”, nos explica María Sala, la hermana mayor.

Se tritura todo junto y está listo para presentar, explican

“Muchos son de mar, pero aún así todos son económicos y fáciles de conseguir”, continúa Sandra. Y no le falta la razón, pues tan solo necesitarás estos cuatro: queso crema, una lata de mejillones, dos latas atún en aceite de oliva o girasol y dos latas anchoas.

Sobre su elaboración, María indica que “se pone en un vaso de batidora una tarrina de queso crema, las dos latas de atún escurrido, las dos latas pequeñas de anchoas escurridas y una lata de mejillones del cual añadiremos también su caldo”. No hay más. “Se tritura todo junto y está listo para presentar”, concluye. La salsa ‘Moji moji’ es, además de económica y fácil, especialmente rápida de preparar. En unos segundos la tendrás lista.

¿Con qué combinarla? La mezcla es tan exquisita que en Bar Sala la añaden en muchas de sus propuestas culinarias. “Aquí tienes varias opciones, usarlo como paté y poner sobre una rebanada de pan tostado (en este caso nosotras ponemos encima una anchoa ) o poner en un vasito para dipear con unos nachos”, describe Sandra sobre su presentación en plato.

Salsa 'Moji moji' en una tapa Bar Sala

Sobre el éxito de Bar Sala en Carenas, Zaragoza

Bar Sala en Carenas, comarca de Calatayud, se ha convertido en la única escapatoria de ocio de este encantador pueblo próximo a Calatayud o Ateca que ha revolucionado la zona en el poco tiempo que lleva abierto. “Viene gente del Monasterio de Piedra. Además aquí tenemos unas casas rurales preciosas que permiten mascotas, entonces mucha gente elige este punto de partida para dormir y cenan o desayunan aquí”, explica María.

Salsa ‘Moji moji’ a parte, quienes llegan de cualquier parte la comunidad aragonesa o incluso más lejos saben qué es lo más apetecible de la cocina de estas dos jóvenes emprendedoras. “Lo que más nos piden son las bravas que son caseras y les gusta nuestro tomate, y un bocadillo estrella que sería pan cristal con tomate, bacon, jamón de York y pimentón dulce”, concluye la hermana menor, Sandra Sala.