La AEMET Aragón anuncia el ansiado fin de las altas presiones en sitios como estos

El otoño, aunque tímidamente, empieza a mostrar su rostro en Aragón, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La predicción para mañana, 16 de septiembre de 2025, apunta a una jornada de contrastes, con cielos nubosos y la posibilidad de chubascos en el Pirineo y la Ibérica más oriental. Mientras el norte y el este de la comunidad se preparan para unas lluvias que refrescarán el ambiente, en el resto de la región el cielo se mantendrá con intervalos de nubes altas y bajas. A pesar de las posibles lluvias, el día no presenta fenómenos significativos y se espera que transcurra sin sobresaltos.

Descenso de temperaturas, aunque no de golpe

En cuanto a las temperaturas, la AEMET pronostica un descenso en la provincia de Zaragoza y en el Bajo Aragón, una noticia que los aragoneses recibirán con agrado tras la persistencia del calor estival. Sus mínimas serán de 17 y 13 respectivamente. En el resto de la comunidad, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

Por la mañana, el viento soplará flojo del noroeste en el Valle del Ebro para luego, por la tarde, girar a sureste. En el resto de las comarcas, el viento será flojo y de dirección variable, lo que contribuirá a la sensación de un tiempo en transición.

Un alivio térmico en el Valle del Ebro

La previsión de la AEMET apunta a un descenso térmico notable en las capitales de provincia y otras ciudades importantes, lo que marcará la diferencia respecto a días pasados. Por ejemplo, en Zaragoza, la máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. En Huesca, la máxima será de 24 °C y la mínima de 14 °C. En Teruel, la ciudad registrará una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 13 °C. Estas cifras, a pesar de seguir siendo cálidas, se alejan de los valores extremos de las últimas semanas, lo que ofrece un respiro bienvenido para el turismo y la actividad diaria.

El inicio de un nuevo periodo

Este 16 de septiembre parece marcar el inicio de una nueva fase meteorológica en la región. Las altas presiones que han dominado el verano comienzan a ceder, abriendo la puerta a los frentes que traerán consigo las lluvias y la bajada de temperaturas. Para el resto de la semana, la AEMET espera que esta tendencia se consolide, con la posibilidad de más precipitaciones y un descenso generalizado de los termómetros.

La transición entre el verano y el otoño en Aragón, a menudo abrupta, parece en esta ocasión un proceso más gradual tal y como demuestra la jornada de hoy de contrastes pero sin extremos en el panorama atmosférico de este comienzo de semana.