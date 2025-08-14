La AEMET preavisa para evitar ingratas sorpresas: la calma tramposa de la mañana virará a lluvias en esta zona aragonesa

La comunidad aragonesa vivirá un jueves 14 de agosto con un escenario meteorológico que combina la persistencia del calor sofocante en las zonas bajas con la inestabilidad por la tarde en las montañas del norte. Pese a que la jornada empezará con cielos despejados o pocas nubes, la franja vespertina traerá consigo, según la Agencia Estatal de Meteorología, la amenaza de chubascos y tormentas en una zona muy concreta, el Pirineo.

Mañana completa de sol y mucho calor

Así pues, las primeras horas del jueves empezarán con una tónica de genérica tranquilidad. El sol dominará la mayor parte del territorio de Aragón, brillando intenso sobre un cielo de poca nubosidad que, en algunas zonas, estará totalmente despejado. Esta situación conseguirá que las mínimas experimenten un ligero descenso o se mantengan sin grandes cambios conforme a los días anteriores. En cualquier caso, no será suficiente para aminorar el fuerte calor que se sentirá a durante todo el día.

Conforme avance la jornada, la energía térmica acumulada por la atmósfera generará la aparición de nubes de evolución diurna. Así pues, la calma tramposa de la mañana dará paso a los probables fenómenos significativos de la jornada previstos por la AEMET en Aragón, que son estos: se esperan fuertes lluvias acompañadas de tormentas en la zona pirenaica oscense durante la franja vespertina.

Rozando, otra vez, los 40 grados

Conforme al mercurio, la división regional será clara según los meteorólogos. Las máximas vivirán un ligero ascenso en la mitad oeste de las tres provincias, mientras que en el resto del territorio se mantendrán estables. De nuevo, las más altas temperaturas harán mella en la depresión del Ebro, donde los valores elevados de los días previos persistirán.

Los termómetros llegarán a los 39 grados, en Zaragoza, mientras que en Huesca las máximas serán de 37 y de 35 en Teruel. Este calor tan intenso y continuado obligará a los aragoneses y aragonesas a tomar precauciones durante las horas centrales del día, franja en la que la AEMET decreta el aviso amarillo.

El viento no ayudará a refrescar el ambiente

El viento, por su lado, ofrecerá un alivio mínimo. Se cree que será flojo y variable en la mayor parte de la jornada. No obstante, durante la franja vespertina podrá virar a moderado, sobre todo en las zonas donde se conformen los núcleos tormentosos, a razón de los movimientos convectivos del aire.

Por todo lo anterior, este 14 de agosto será un día para estar atentos al contraste entre el calor extremo y las tormentas vespertinas en el norte. La previsión de la AEMET invita a la cautela en las zonas más calurosas, mientras que los habitantes del Pirineo deberán estar preparados para la llegada de precipitaciones y tormentas por la tarde. Una jornada de cielos duales en la que el sol y las nubes de tormenta compartirán protagonismo en diferentes puntos de la geografía aragonesa.