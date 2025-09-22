Amaral es atendida de urgencia por sufrir una "crisis respiratoria": el grupo ofrece más detalles en sus redes sociales

El esperado 'tour' 'Dolce Vita' de Amaral ha proseguido su camino triunfal, llenando recintos y emocionando a miles de seguidores a lo largo de toda España. La tónica habitual de éxito se mantuvo el pasado sábado en el Tarraco Arena de Tarragona, donde la banda ofreció otro concierto memorable. Sin embargo, detrás del espectáculo y la euforia del público, se escondió un drama inesperado. A pesar de que la vocalista zaragozana, Eva Amaral, llegó al "show" con una salud precaria, lo dio todo sobre el escenario. Al concluir la actuación, la artista precisó de atención médica de urgencia tras sufrir una crisis respiratoria que encendió todas las alarmas.

La noticia, que se extendió rápidamente entre los fans, generó una ola de preocupación. La banda, consciente del nerviosismo de sus seguidores, optó por la transparencia. A través de sus redes sociales, emitieron un comunicado para aclarar las causas del incidente y tranquilizar a la base de fans que tanto se había volcado con ellos durante esta gira.

Un drama agravado por el humo de los incendios

En su comunicado, Amaral ofrece una explicación clara y directa sobre lo sucedido. La propia banda reveló que la crisis respiratoria de Eva fue el resultado de una "bronquitis arrastrada desde hace semana y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona". Este detalle, que podría pasar desapercibido, añade una capa de complejidad y preocupación al incidente.

Se sabe que Eva Amaral reside en una pequeña aldea de Galicia que se ha visto afectada por los recientes incendios forestales en el norte de España. Esta cercanía al desastre ecológico había sido previamente motivo de consternación para la artista, quien en sus redes sociales había lamentado la pérdida de los bosques que aparecían en el videoclip de su 'Dolce Vita'.

El futuro de la gira, en el aire

La banda también aprovechó la oportunidad para expresar su profunda gratitud hacia los profesionales sanitarios que atendieron a Eva de inmediato después del concierto. Su rápida intervención fue crucial. Además, en un mensaje tranquilizador para todos los seguidores, aseguraron: "Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias". Estas palabras calmaron la inquietud de sus preocupados miles de fans.

El incidente ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro inmediato de la gira. El próximo concierto de Amaral está programado para el sábado, 27 de septiembre, en La Palma. Sin embargo, de momento se desconoce si la actuación podrá seguir adelante con normalidad. La prioridad ahora es la recuperación completa de la vocalista. La bronquitis, combinada con el esfuerzo físico y vocal de un concierto, representa un riesgo significativo que el equipo de la banda deberá evaluar con sumo cuidado. La decisión final, sin duda, se tomará pensando en el bienestar de Eva Amaral, por encima de cualquier compromiso contractual o expectativa de un público que seguramente esté plenamente de acuerdo en preservar la salud de la cantante zaragozana.