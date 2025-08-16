Anita Matamoros, tras visitar esta maravilla arquitectónica del Pirineo: "He decidido donde quiero casarme"

Aragón está de moda entre los ‘celebrities’. Recientemente, otra representante de la farándula mediática se ha pasado por la excepcional comunidad aragonesa. La 'influencer' Anita Matamoros, hija de Kiko Matamoros y Makoke, ha compartido un post en su perfil de Instagram con el que comparte lo mejor de su ‘tour’ por el Pirineo oscense junto a su pareja, el músico de Zaragoza Johnny Garso.

Si entendemos que sus publicaciones han ido en orden cronológico, Anita Matamoros habría comenzado sus vacaciones entonces visitando el majestuoso claustro del Monasterio de San Juan de la Peña, en un enclave natural único de la montaña pirenaica. Tal impacto le ha supuesto el bello monumento arquitectónico, que la hija de Kiko Matamoros ha posteado: "He decidido donde quiero casarme", sentencia que aviva más todavía los rumores de boda.

Un 'road trip' en furgoneta Camper

Después, Anita Matamoros y Johnny Garso habrían seguido su trayecto visitando los mejores escenarios naturales por el Pirineo aragonés y también por el País Vasco. Según sus fotos de ‘Instagram’, la mediática pareja se habrían desplazado por todo el norte de Huesca en una furgoneta camper adaptada en la que también pernoctaban.

El valle de Aguas Tuertas, muy próximo al Ibón de Estañés, ha sido una de sus muchas paradas. Pero esta, sin lugar a dudas para ellos, la más especial. En este idílico enclave natural de la zona pirenaica oscense, Anita Matamoros y su novio comparten un precioso momento íntimo con el nuevo integrante de la familia, Romeo. "Ya éramos una familia, pero ahora es más grande", escribe la ‘influencer’ conforme a su nuevo perro adoptado.

Con estas elevadas temperaturas de ola de calor, estaba claro que la pareja iba ha aprovechar sus vacaciones para refrescarse en las espectaculares pozas rodeadas de naturaleza virgen que esconde el Pirineo en las proximidades del río Ara. Son remansos de paz que, a quienes viven en grandes ciudades como Anita Matamoros, les enamoran y, de paso, refrescan.

"Pirineos aragoneses y País Vasco check", postea en 'IG'

Además de mucha naturaleza en estado puro y senderismo, Anita Matamoros y Johnny Garso también quisieron conocer uno de los pueblos más bonitos de España, que es Aínsa. Como buena influencer, la Matamoros publicó una cuidada instantánea de la preciosa plaza Mayor de la población oscense. Se trata de una de las plazas de la etapa medieval mejor conservadas de todo el país.

Anita hace un buen resumen de sus excepcionales vacaciones junto a su novio maño con este otro post: "La primera es la mejor foto mía que tengo en 6 días de viaje, todo lo demás son los recuerdos de las vacaciones que están siendo alucinantes. Pirineos aragoneses y País Vasco check. Un team maravilloso el nuestro", ha registrado