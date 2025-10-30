'Baile térmico' en esta franja del día en Aragón: el minuto a minuto del preciso parte del tiempo de la AEMET en Aragón

A las 07:00 horas de la mañana de este jueves 30 de octubre de 2025, Aragón se despierta bajo una previsión de transición y calma meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que no se espera ningún fenómeno significativo que altere la rutina diaria, consolidando la llegada del otoño con condiciones estables, aunque localmente cambiantes.

La jornada estará marcada por una notable diferencia entre las zonas de montaña y el resto del territorio. Los amantes de la meteorología observarán con interés las nubes que se concentrarán sobre el Sistema Ibérico, donde el cielo se mantendrá nuboso o muy nuboso. Esta capa generará chubascos dispersos a lo largo de la mañana.

Inestabilidad y remisión vespertina

La buena noticia para los habitantes del Sistema Ibérico es que esta inestabilidad tiene fecha de caducidad. Los chubascos previstos, aunque persistentes en las primeras horas, irán remitiendo progresivamente a medida que avance la tarde. Esto permitirá que las últimas horas del día se cierren con una mejoría sensible en las zonas afectadas, especialmente en las sierras turolenses y zaragozanas.

En contraste, el resto de la comunidad autónoma experimentará una evolución más favorable. Tras las brumas y los intervalos matinales de nubes bajas, frecuentes en esta época del año, los cielos tenderán rápidamente a poco nuboso. Una vez que las nieblas disipen, el sol ganará protagonismo, ofreciendo una tarde apacible y con visibilidad plena, ideal para actividades al aire libre que no pudieron completarse en otras regiones de España.

El baile térmico de la media jornada

La AEMET ha señalado un patrón de temperaturas dual en la región. En cuanto a las mínimas, se espera un ligero descenso en las zonas de mayor altitud -entre 6 y 8ºC- concretamente en el Pirineo y el Sistema Ibérico, donde se recomienda cautela ante el frescor de la madrugada. Sin embargo, en el resto de la depresión del Ebro y zonas bajas, las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso, de 11 ºC, haciendo el amanecer algo más llevadero.

Respecto a las máximas diurnas, se anticipa una dinámica inversa: los termómetros ascenderán en la mitad norte de Aragón, reflejando el predominio del sol de tarde. Por otro lado, en la mitad sur, las máximas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, influenciadas por la mayor nubosidad matinal. Alcanzarán los 19ºC en Huesca, 21 en Teruel y 22 en Zaragoza. El viento, factor clave en la sensación térmica, soplará flojo y de dirección variable en toda la comunidad, sin grandes rachas a destacar.

La jornada del 30 de octubre se presenta, en definitiva, como un ejemplo de la complejidad microclimática de Aragón. Un día para salir abrigado en las zonas montañosas y esperar el sol de la tarde en el valle. La AEMET recomienda consultar las actualizaciones locales a lo largo del día, aunque la tónica general es de estabilidad y calma otoñal.