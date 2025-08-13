Casi rojo de la AEMET en Aragón: granizo, calor extremo, fuertes vientos o lluvias torrenciales en este galimatías por zonas

Este miércoles 13 de agosto de 2025 se le presenta una jornada a la comunidad aragonesa marcada principalmente por un intenso contraste atmosférico. Mientras que el sur y la zona centro de la región sufrirán un calor implacable, el norte y las partes más montañosas verán cómo el cielo, que comenzará despejado, se volverá muy amenazante por posibles tormentas y lluvias en su franja vespertina.

Calma tramposa de las primeras horas

Los primeros momentos del día prometen una calma tramposa. Y es que los cielos estarán poco nubosos, solo salpicados por varias nubes altas que prácticamente no afectarán al sol y su luminosidad. Según la AEMET, este escenario inicial hará que el calor empiece a adueñarse del territorio aragonés desde bien temprano. El mercurio empezará a escalar en el valle del Ebro, el Bajo Aragón y el sur de Huesca, donde los elevados registros de la víspera persistirán. Serán de 38 grados en Zaragoza y 36 en Teruel y Huesca. En estos lugares, al menos, las mínimas se mantendrán estables.

Cambio drástico en la tarde de este miércoles

Sin embargo, conforme la tarde avance, el panorama cambiará radicalmente en las zonas montañosas. Los inofensivos cúmulos matinales virarán en imponentes nubes de tormenta que se concentrarán, sobre todo, en la Ibérica y el Pirineo, siendo estos los fenómenos más significativos. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, serán eventos localmente fuertes y podrían extenderse a zonas próximas. Así pues, no se descartan preocupantes episodios, también, de granizo o incluso abundantes lluvias.

Bochorno también, por si no era poco

El viento, elemento relevante en épocas estivales porque ayuda a aliviar las altas temperaturas, no va a ser muy útil para ello en ningún momento de la jornada de este miércoles 13 de agosto. Se espera que sople con calma y sea variable a lo largo de todo el día, lo que no ayudará a aminorar el bochorno de las áreas más calurosas.

En resumen, los meteorólogos de la AEMET pronostican un 13 de agosto de fuertes contrastes. Los aragoneses que residan en las zonas de más al norte de la comunidad tendrán que estar especialmente pendientes de las lluvias y tormentas elevadas a alerta naranja durante la tarde, mientras que quienes estén más hacia el sur tendrán que tener en cuenta los avisos amarillos por calor, sin olvidar precipitaciones y núcleos tormentosos aunque en menos medida.