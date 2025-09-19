El desaparecido se hallaba en estado de descomposición dentro de una autocaravana junto a un hostal abandonado de Bujaraloz

El Hostal 'El Ciervo', un edificio en ruinas a solo nueve kilómetros de Bujaraloz, ha sido el lugar donde se ha producido el suceso. El pasado miércoles por la tarde, en sus inmediaciones, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición. Según 'Hoy Aragón', el cadáver se encontraba en el interior de una autocaravana estacionada en una zona cercana a este edificio abandonado, en el término municipal de Pina de Ebro.

Inmediatamente después del hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), donde los expertos forenses trabajarán para determinar las causas exactas de la muerte. Por el momento, la única información confirmada es que se trata de un varón, cuya edad y nacionalidad aún no han sido establecidas de manera oficial. Aunque fuentes cercanas al caso sugieren que podría ser un hombre de unos 50 años, de nacionalidad extranjera, y cuya desaparición había sido denunciada por sus familiares, esta información aún está pendiente de ser corroborada por las autoridades.

En el ADN está la clave

La clave para esclarecer el suceso se encuentra en la información que pueda proporcionar el ADN del fallecido a los forenses. A pesar del estado del cuerpo, los primeros indicios no apuntan a una muerte violenta. Sin embargo, no se descarta ninguna posibilidad, y las fuentes insisten en que la causa de la muerte todavía no ha sido determinada. Si los resultados de la autopsia confirman que la muerte fue de causas naturales o de otra índole no criminal, la investigación podría no seguir adelante, aunque por ahora no se descarta nada.

Otro caso similar en Zaragoza

Este hallazgo representa el segundo caso en menos de dos semanas en el que se encuentra el cuerpo de un hombre sin vida dentro de un vehículo en Zaragoza y sus alrededores. El anterior suceso ocurrió el 7 de septiembre en el barrio de Delicias, cerca de la calle Rioja, cuando un joven encontró un cadáver en el interior de una furgoneta. En ese caso, la investigación no avanzó más allá al descartarse una muerte violenta o que implicara a terceros.

Llama la atención el lugar en el que ambos cuerpos han sido encontrados: vehículos estacionados. En este segundo y más reciente caso, el estado de descomposición del cuerpo en la autocaravana sugiere que el vehículo podría haber estado aparcado en la zona durante un tiempo considerable. Este hecho resalta la singularidad de los lugares de los hallazgos. Ambos casos, a pesar de estar separados por menos de quince días, comparten el patrón de cuerpos encontrados en el interior de vehículos en desuso o aparcados en áreas poco transitadas.