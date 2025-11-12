La DGT instala tres radares en el nuevo tramo de la A-22: estás son las ubicaciones y la velocidad a la que multan

La autovía que une Huesca con Lérida ha tardado 25 años en ejecutarse desde su planificación inicial y cerca de dos décadas desde que las máquinas comenzaran a mover la tierra. Por no hablar del sobrecoste, que se ha ido a más de 60 millones de euros frente a los 46,8 previstos incialmente.

El pasado 1 de octubre fue inaugurado el último tramo, que desdobla uno de los tramos más peligrosos de la N-240, el Estrecho Quinto y la variante norte de Huesca, que conecta con la autovía Mudéjar (que une Sagunto con el túnel de Somport). Las obras de este tramo de la A-22, de 12,8 kilómetros entre las localidades de Siétamo y Huesca, se han prolongado durante 7 años. Mucho más tiempo del que ha tardado la Dirección General de Tráfico en instalar sus controles de velocidad. Concretamente, cinco semanas.

El tramo incluye 16 estructuras singulares -viaductos, pasos inferiores, muros de escollera y una pasarela de madera-, la duplicación de parte de la ronda norte de la ciudad y enlaces que mejoran la accesibilidad hacia Loporzano y el Somontano.

Los conductores que ya pueden disfrutar de la comodidad de la nueva vía que, además, supone una mejora de tiempo en los trayectos, deberán tener mucho cuidado con exceder los límites de velocidad -que en este tramo va de 100 a 120 km/h-, debido a los 3 radares fijos de la DGT ubicados a escasa distancia unos de otros y que ya están operativos. Según el organismo de Tráfico, los 3 radares tienen como objetivo asegurar la seguridad de los conductores (como dicen con todos los radares que hay repartidos por España). Lo cierto es que estos ya están operativos, aunque no sancionaran hasta un mes después de su puesta en funcionamiento. Cabe señalar que el nuevo tramo se sitúa en el entorno de la N-240, vía en la que se sitúan varios de los cinemómetros fijos que más sancionan en España.

Los dos primeros ya están registrando los vehículos que superen los 120 km/h. Uno está instalado en el kilómetro 98,63 en dirección a Huesca; el otro, en el sentido contrario, en dirección hacia Barbastro y Lleida, concretamente en el kilómetro 101,46. El tercero de los radares nuevos está ubicado en en el km 106,47, en sentido Huesca, una zona en la que el límite de velocidad es de 100 km/h. Hay que tener en cuenta que estos radares pueden tener un margen de error de más o menos 3 km/h para velocidades inferiores a los 100 km/h y de un 3 por ciento para las velocidades que superen esos 100 km/h.

De momento, hasta que no pase un mes desde su instalación, no comenzarán a sancionar, algo que ocurrirá durante diciembre, mes en el que se multiplican los desplazamientos de manera exponencial por las fiestas de Navidad.