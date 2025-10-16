Espectáculo "pueril" de VOX en Aragón: su líder protagoniza una 'performance' rural que avergüenza al PP

La protesta contra el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 ha sido el 'leitmotiv' de la controvertida ‘performance’ del portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, quien se ha grabado montado en un tractor para lanzar un dardo directo al presidente Jorge Azcón (PP).

El acto de Nolasco es un claro intento de capitalizar el descontento del sector primario. Tras la reunión que Azcón mantuvo en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, el líder de Vox la descalificó como "profundamente decepcionante e ineficaz", reduciendo el esfuerzo institucional del presidente a una simple "foto" sin compromisos reales.

Acto seguido, Nolasco emitió una invitación-reto al presidente aragonés para que "se subirse al tractor de la lucha" contra el Pacto Verde y la Agenda 2030, y que se "rebele contra su propio partido". Para Vox, esta lucha es una "cuestión de supervivencia" de los 55.000 aragoneses que viven del campo, y su acto buscaba posicionar a su partido como el único dispuesto a la confrontación radical.

La crítica del PP: irresponsabilidad y puerilidad

La respuesta del PP, articulada a través de la vicepresidenta Mar Vaquero, ha sido inmediata y tajante, centrándose exclusivamente en la forma y el estilo político de su socio. Vaquero tachó el vídeo de Nolasco de “irresponsabilidad” y señaló que este tipo de acciones “retrata la política poco seria y pueril” de un actor que prefiere la "performance" a la utilidad institucional.

La vicepresidenta elevó la crítica, argumentando que el portavoz de Vox, en lugar de aportar soluciones en el ámbito político autonómico, se dedica a este tipo de “memes y performances”. Además, Vaquero insinuó una dimensión más grave, sugiriendo que Nolasco elaboró el vídeo para “justificar una serie de comportamientos que sabe que están al margen de la ley”, aludiendo a posibles acciones disruptivas durante las protestas agrícolas. El PP, en un ejercicio de distanciamiento, exigió a Nolasco que asuma la responsabilidad de dar "explicaciones de este tipo de actos", dejando en manos de la ciudadanía la valoración sobre si Nolasco es un político "serio o aficionado a este tipo de memes".

El dilema de la coalición

Más allá de la anécdota del tractor, este episodio es un termómetro de las tensiones latentes entre PP y Vox en la comunidad aragonesa. La disputa no es tanto por la defensa del campo (un punto en el que ambos partidos coinciden en ser críticos con Bruselas), sino por la estrategia y el método.

El PP defiende una gestión responsable y seria, que busca soluciones a través de los cauces institucionales y la negociación, mientras que Vox opta por la presión pública y el activismo político, utilizando el descontento social como palanca para forzar las posturas de su socio. El bochornoso incidente del tractor es, por lo tanto, un resumen de la encrucijada entre la gobernanza pragmática y la política de espectáculo.