Este es el mejor paisaje de los Pirineos: lo decreta la UNESCO y lo corrobora la Unión Europea

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, corazón de los Pirineos -Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 y, también Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)- acoge a miles de personas anualmente. Abierto con entrada libre, se extiende por 89.000 hectáreas y se articula en cuatro zonas principales: Valle de Ordesa, Cañón de Añisclo, Gargantas de Escuaín y Valle de Pineta. La visita ofrece atractivos ecológicos innegables, que sumados a la autenticidad de sus habitantes, gentes de montaña defensores de una forma de vida tradicional, hacen de este paisaje un lugar único y excepcional.

La inmensidad natural está salpicada por pintorescos pueblos como Torla, Broto o Aínsa, que ofrecen una vida cercana y envolvente. El carácter turístico de estas localidades es diverso, permitiendo elegir entre servicios de alto nivel o una experiencia más pura. Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa son otros municipios altamente recomendables para conocer la vida pirenaica en tu recorrido.

La experiencia sensorial de Ordesa

Puente medieval de Bujaruelo Creative Commons Google-Eldiario.es

Quien pisa Ordesa se siente integrado en un espectáculo sensorial que justifica sus 650.000 visitas anuales. Su gran atracción es el macizo de Monte Perdido, de 3.348 metros, epicentro de los Tres Sorores (incluyendo Marboré y Añisclo). El parque ofrece senderos para todos, desde la ruta familiar de Soaso hasta la Cola de Caballo, así como recorridos de alta montaña para expertos que parten del refugio de Góriz. Miradores como la Faja de las Flores completan la aventura.

La confluencia de los cuatro valles, moldeados por los ríos Arazas, Bellós, Yaga y Cinca, crea un hábitat de contrastes. Acoge especies únicas como la blanquísima perdiz nival, la rana pirenaica y el imponente quebrantahuesos. Entre los atractivos geológicos se encuentra la Brecha de Rolando a 2.800 metros, además de glaciares, ibones y frondosos bosques de hayas y abetos.

Naturaleza y aventura

Vista conjunto Monte Perdido Creative Commons Google-Flickr

Ordesa es un lugar para la fusión ambiental, que oxigena y regenera mental y físicamente, con una excelente oferta de servicios. A cambio de esta energía, se exige la responsabilidad de conservar el entorno. En definitiva, el Parque Nacional de Ordesa es un escenario prodigioso que te espera para recuperar ilusión y el contacto más vivo con la naturaleza más poderosa.

Para asegurar una visita fluida, la planificación es crucial, sobre todo en temporada alta (verano), cuando el acceso a la Pradera de Ordesa está restringido y requiere el uso de autobuses lanzadera desde Torla. Las mejores épocas para el senderismo son primavera y otoño, que ofrecen temperaturas suaves y paletas de colores espectaculares. Recuerda llevar siempre equipo adecuado, consultar las condiciones meteorológicas y seguir la señalización para preservar el frágil ecosistema pirenaico.

Cascada del Yaga Wikimedia Commons

El elevado estatus de protección del parque implica el cumplimiento riguroso de normativas para la conservación de su integridad. Entre las actividades estrictamente prohibidas se encuentran la acampada libre o pernocta fuera de las zonas designadas, hacer fuego, la recolección de cualquier elemento geológico o botánico (incluyendo flores y rocas), perturbar la fauna y el uso de drones. Además, la circulación con vehículos y bicicletas está limitada a pistas específicas. Los visitantes deben respetar estas normas para garantizar que el parque se mantenga intacto para las generaciones futuras.