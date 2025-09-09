No es expulsado de Masterchef Celebrity porque es un maño enamora a la audiencia: esto dicen de Juanjo Bona sus compañeros

Primera expulsión en MasterChef Celebrity 10 de Televisión Española: el violinista Necko Vidal y la cantante Soraya Arnelas han sido los primeros ‘aspirantes’ en abandonar las cocinas del ‘talent show’ de cocina por excelencia. Pero antes de irse, ambos han puesto el foco en dos de sus compañeros como posibles vencedores del formato: Juanjo Bona, el extriunfito aragonés, y Masi Rodríguez.

La primera en señalar a un posible ganador fue Necko Vidal, quien dedicó unas preciosas palabras a Masi, a quien ve levantando el trofeo. La presentadora y actriz se emocionó mucho al escuchar estas palabras, que demuestran la gran relación personal que comparten, más allá de los fogones. Poco después, tras la eliminación de Necko, Soraya Arnelas siguió el mismo camino, señalando a Juanjo Bona como potencial ganador: "Creo que va a ganar Juanjo. Soñó estar aquí y le veo como ganador. El que la sigue la consigue", afirmó. Con estas dos declaraciones, Juanjo y Masi ya están empatados en el podio de los favoritos de sus ya excompañeros.

Juanjo Bona consigue la inmunidad en la segunda emisión

El favoritismo que han procesado tanto Necko Vidal Soraya Arnelas como algún que otro compañero de concurso por ellos está más que justificado por el buen inicio de ambos en los mediáticos fogones. Y es que ambos han tenido un gran comienzo en la competición, salvándose holgadamente de la expulsión en el primer programa.

Concretamente, el jotero Juanjo Bona fue uno de los dos mejores en la prueba inicial del programa de este lunes, lo que le valió la inmunidad junto a Torito. Así pues, para quienes realmente deciden en el programa -su jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera- también premian su buen hacer gastronómico. Solo se han emitido dos programas, pero ni Juanjo ni Masi han tenido que vestir el temido delantal negro.

En TVE premian al cantante aragonés con este nuevo proyecto audiovisual

Fuera de los fogones, JuanjoBona y Masi Rodríguez también han triunfado en la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria. La pareja fue de las más aclamadas por el público, con Juanjo recibiendo el cariño de sus seguidores y ramos de flores, y Masi haciéndose innumerables fotografías con los muchos asistentes allí congregados.

Una cita en Vitoria este pasado jueves 4 de septiembre que todavía fue más especial para ellos, ya que aprovecharon para presentar su nuevo proyecto conjunto: 'Qué decirte que no sepas', un nuevo videopodcast de Playz. En él, los dos presentarán la nueva temporada con una periodicidad semanal, analizando los episodios de MasterChef Celebrity y compartiendo historias personales y lo que sucede detrás de las cámaras.