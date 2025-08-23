Fáciles y baratas: las recetas del verano que mejoran gracias al melocotón de Calanda y otros productos aragoneses

Pese a haber salido de la extrema ola de calor y la presencia de algunas tormentas y precipitaciones, la realidad es que todavía estamos a mediados de agosto y las temperaturas al alza siguen dominando el ambiente. Para sobrellevar mejor los más de 30 grados de máximas que se van a dar en las tres provincias aragonesas durante este fin de semana, en ‘La Razón Aragón’ te traemos estas refrescantes recetas con productos locales. Y en honor al verano, empezaremos y terminaremos por helados artesanales.

Helado de chocolate y AOVE

Para los que no entienden la vida sin un poco de chocolate todos los días, este helado casero potencia el cacao gracias al aceite de oliva de las almazaras del Bajo Aragón que lleva. Denominado como ‘oro líquido’ por buena parte de los chefs aragoneses, su rol en la receta es de darle al conjunto helado una textura cremosa y fina potenciando además su sabor.

Así de fácil se elabora: Se infusiona la leche con vainilla y azúcar para, inmediatamente después, mezclar con el AOVE ya montado con la nata y el azúcar glas. El último paso será congelar la mezcla, removiéndola una vez a la hora para que no cristalice. Queda ideal para acompañar cualquier dulce tradicional.

Gazpacho de melocotón

Las sopas frescas son siempre son una excelente alternativa para comer en pleno agosto, pero si siempre se ingieren las hechas a base de tomate cualquiera puede acabar aburrido del repetido sabor. Por ello, qué mejor que elaborar un original gazpacho de melocotón de Calanda. De paso, harás honor a la fruta aragonesa de temporada por excelencia.

Elaboración: tritura tres piezas maduras junto a dos tomates de pequeño tamaño, dos rebanadas de pan duro, medio pimiento rojo, un diente de ajo, aceite de oliva y un chorrito de vinagre de Jerez. Una vez esté todo muy bien triturado, podrás decorar el plato con tacos de jamón de Teruel. Y, para terminar, muy importante que dejes enfriar la mezcla en la nevera, al menos, durante dos horas.

Tartar de ternasco con mostaza y kimchi

Acompañado de una ensalada, por ejemplo, de entrante, con este tartar enamorarás el estómago de cualquier aragonés o aragonesa. Pica una buena pieza de lomo de ternasco de Aragón en dados y mézclalos con pepinillo, cebolla de Fuentes, alcaparras y cebollino muy bien picados.

Después, deja macerar el conjunto en una salsa a base de yemas de huevo, zumo de lima, mostaza, kimchi, y salsa perrins. Como ves, no es difícil de elaborar. Este tartar con esencia aragonesa es, así, otra opción culinaria del verano pero con carne.

Helado de azafrán y aceite de oliva

El azafrán del Jiloca es famoso por sus muchos beneficios organolépticos, pero también por su aroma y exquisito sabor. Su helado casero es fácil de realizar, pues tan solo hay que hervir leche con azafrán mientras se liga en un bol azúcar, yemas y aceite de oliva. Después, se unen las dos preparaciones y se congelan, removiendo puntualmente la mezcla para que no se cristalice.