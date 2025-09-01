Calendario septiembre 2025 en Aragón y resto de meses hasta fin de año

Con la llegada de septiembre, la mayoría de la población aragonesa vuelve a la rutina dando la bienvenida así al fin de las vacaciones de verano. Los estudiantes vuelven a las aulas y los adultos retoman sus puestos de trabajo, dejando atrás la tranquilidad y el descanso estival. Sin embargo, para compensar la 'vuelta al cole' y los madrugones, el calendario laboral contempla no pocos festivos nacionales que ayudan a recuperarse y planificar también nuevas aventuras, ya sean escapadas cortas o viajes más largos.

Estos días de fiesta, regulados por la resolución de la Dirección General de Trabajo, ofrecen pausas estratégicas que se convierten en perfectas oportunidades para desconectar. Estos son los festivos que nos esperan a todos hasta el inicio de 2026 y cómo podemos aprovecharlos al máximo.

Oportunidades de puente: de octubre a diciembre

El mes de octubre marca el primer gran descanso. El 13 de octubre será festivo porque el día 12, Fiesta Nacional de España y festividad del Pilar, cae en domingo. Esta ubicación privilegiada en la semana facilita un puente de cuatro días para muchos trabajadores, que pueden aprovechar para tomarse libre el viernes y disfrutar de una escapada prolongada. Qué mejor manera de celebrar la festividad de por la patrona de todos los aragoneses y aragonesas.

Noviembre nos ofrece el festivo de Todos los Santos, el día 1, que en 2025 cae en sábado. Aunque no es ideal para un puente largo, es un respiro a mitad de semana que permite hacer una pausa en la rutina. Es un día tradicionalmente dedicado a poner flores a los seres queridos en el cementerio, quienes sean creyentes claro.

El final de año se presenta con el 'super puente' de diciembre, el más esperado. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cae en sábado, y el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, se celebrará el lunes. Un puente de tres días que no estará nada mal para desconectar donde cada uno quiera.

Estos son los festivos laborales de carácter local

La recta final de 2025 nos regala un último descanso con la Natividad del Señor, el 25 de diciembre, que cae en jueves. Esto proporciona un fin de semana de tres días que se suma a la celebración navideña, perfecto para pasar tiempo con la familia y amigos.

Estos son festivos nacionales, por lo tanto el disfrute será por igual en las tres provincias. Eso sí, todos los años cada localidad tiene asignados los suyos. En 2025 son estos:

ABANTO. 20 de enero y 4 de agosto. San Sebastián y Virgen de los Santos.

AGÓN. 29 de abril y 4 de agosto.

AGUARÓN. 21 de abril y 10 de julio. Lunes de Pascua y San Cristóbal.

AINZÓN. 20 de enero y 15 de mayo. San Sebastián y San Isidro.

ALADRÉN. 3 de febrero y 5 de agosto. San Blas y Virgen de las Nieves.

ALAGÓN. 13 de junio y 8 de septiembre.

ALBERITE DE SAN JUAN. 3 de febrero y 27 de septiembre.

ALBETA. 25 de julio y 6 de octubre. Santiago Apóstol y Virgen del Rosario.

ALBORGE. 11 de agosto y 29 de abril. San Lorenzo y Virgen de Montler.

ALCALÁ DE EBRO. 9 de mayo y 4 de diciembre. San Gregorio y Santa Bárbara.

ALCALÁ DE MONCAYO. 2 de mayo y 14 de octubre.

ALDEHUELA DE LIESTOS. 16 de agosto y 4 de octubre.

ALFAJARÍN. 8 de septiembre y 29 de septiembre. Nuestra Sra. Virgen de la Peña y San Miguel.

ALFAMÉN. 15 de mayo y 18 de agosto. San Isidro y San Roque.

ALFORQUE. 20 de enero y 19 de mayo. San Fabián y San Sebastián y Santa Prudenciana.

ALMOCHUEL. 15 de mayo y 28 de agosto. San Isidro y San Agustín.

ALMOLDA (LA). 22 de mayo y 23 de mayo. Santa Quiteria y San Úrbez.

ALMONACID DE LA CUBA. 15 de mayo y 14 de agosto. San Isidro.

ALMONACID DE LA SIERRA. 2 de mayo y 10 de septiembre.

ALMUNIA DE DOÑA GODINA (LA). 20 de enero y 25 de septiembre.

ALPARTIR. 16 de junio y 20 de junio. San Gervasio y San Protasio.

AMBEL. 20 de enero y 29 de agosto. San Sebastián y Santas Reliquias.

ANENTO. 3 de febrero y 5 de febrero. San Blas y Santa Águeda.

ANIÑÓN. 12 de mayo y 22 de septiembre. Virgen del Castillo.

AÑÓN DE MONCAYO. 28 de julio y 6 de octubre. Santiago y Virgen del Rosario.

ARANDA DE MONCAYO. 17 de enero y 15 de mayo. San Antón y San Isidro.

ARÁNDIGA. 12 de mayo y 26 de septiembre. Romería del Bolage y San Cosme y San Damián.

ARDISA. 22 de enero y 26 de julio. San Vicente y Santa Ana.

ARIZA. 12 de septiembre y 15 de septiembre.

ARTIEDA. 11 de agosto y 11 de noviembre. San Lorenzo y San Martín.

ASÍN. 9 de mayo y 18 de noviembre. San Gregorio y San Román.

ATECA. 3 de febrero y 8 de septiembre.

AZUARA. 19 de marzo y 8 de septiembre.

BAGUES. 9 de enero y 29 de septiembre.

BÁRBOLES. 26 de mayo y 6 de octubre.

BARDALLUR. 5 de febrero y 18 de agosto. Santa Águeda y San Roque (sustitución).

BELCHITE. 22 de abril y 12 de septiembre. Ntra. Sra. del Pueyo y Exaltación de la Santa Cruz.

BELMONTE DE GRACIÁN. 16 de agosto y 29 de septiembre. San Roque y San Miguel.

BIJUESCA. 13 de junio y 16 de agosto.

BIOTA. 8 de mayo y 29 de septiembre.

BISIMBRE. 17 de enero y 24 de junio.

BOQUIÑENI. 23 de mayo y 3 de octubre. Santo Cristo y Virgen del Rosario.

BORDALBA. 29 de abril y 15 de septiembre. San Pedro y Virgen de los Santos.

BORJA. 5 de mayo y 22 de septiembre.

BREA DE ARAGÓN. 31 de enero y 25 de julio.

BUBIERCA. 29 de septiembre y 18 de diciembre. San Miguel y Virgen de la Esperanza.

BUJARALOZ. 5 de agosto y 28 de agosto. Ntra. Sra. Virgen de las Nieves y San Agustín.

BULBUENTE. 27 de junio y 25 de agosto. Sagrado Corazón de Jesús y San Bartolomé (sustitución).

BURETA. 8 de septiembre y 23 de octubre.

BURGO DE EBRO (EL). 5 de marzo y 18 de agosto.

BUSTE (EL). 14 de agosto y 18 de agosto.

CABAÑAS DE EBRO. 23 de enero y 12 de septiembre. San Ildefonso y Exaltación de la Santa Cruz.

CADRETE. 2 de mayo y 12 de septiembre. Santa Cruz y Santo Cristo.

CALATAYUD. 16 de agosto y 8 de septiembre. San Roque y Virgen de la Peña.

CALATORAO. 25 de agosto y 15 de septiembre.

CALCENA. 2 de agosto y 21 de junio. Virgen del Rosario y Santa Constancia y San Cristóbal.

CALMARZA. 3 de febrero y 13 de junio. San Blas y San Antonio.

CAMPILLO. 29 de abril y 15 de septiembre.

CARENAS. 20 de enero y 25 de julio. San Sebastián y Santa Ana.

CARIÑENA. 29 de enero y 21 de abril. San Valero y Ntra. Sra. Virgen de Lagunas.

CASPE. 21 de abril y 31 de octubre. San Bartolomé.

CASTEJÓN DE LAS ARMAS. 16 de mayo y 14 de agosto. San Pascual y Virgen de agosto.

CASTEJÓN DE VALDEJASA. 20 de enero y 26 de julio. San Sebastián y Santa Ana.

CASTILISCAR. 8 de mayo y 15 de mayo. Santo Cristo y San Isidro Labrador.

CERVERA DE LA CAÑADA. 9 de mayo y 23 de septiembre. San Gregorio y Santa Tecla.

CERVERUELA. 31 de julio y 1 de agosto.

CETINA. 19 de mayo y 20 de octubre. San Juan Lorenzo y Virgen de Atocha.

CHIPRANA. 3 de febrero y 14 de agosto.

CHODES. 8 de mayo y 29 de septiembre.

CIMBALLA. 5 de febrero y 12 de septiembre.

CINCO OLIVAS. 3 de febrero y 4 de febrero.

CLARES DE RIBOTA. 22 de agosto y 25 de agosto.

CODO. 15 de mayo y 20 de agosto. San Isidro y San Bernardo.

CODOS. 3 de febrero y 4 de septiembre. San Blas y Virgen del Mar.

CONTAMINA. 25 de agosto y 6 de octubre.

COSUENDA. 11 de junio y 28 de agosto. San Bartolomé.

CUARTE DE HUERVA. 29 de enero y 26 de julio.

CUBEL. 19 de marzo y 15 de mayo. San José y San Isidro.

CUERLAS (LAS). 22 de enero y 25 de junio.

DAROCA. 7 de marzo y 19 de junio.

EJEA DE LOS CABALLEROS. 14 de enero y 24 de junio. San Juan Bautista.

EMBID DE ARIZA. 16 de mayo y 19 de septiembre.

ENCINACORBA. 5 de mayo y 4 de septiembre. Santa Cruz y Virgen del Mar.

ÉPILA. 9 de junio y 17 de septiembre.

ESCATRÓN. 5 de febrero y 6 de febrero.

FABARA. 21 de abril y 15 de mayo.

FARLETE. 2 de mayo y 8 de septiembre.

FAYÓN. 20 de enero y 29 de septiembre. San Sebastián y San Miguel.

FAYOS, LOS. 22 de abril y 9 de octubre.

FIGUERUELAS. 25 de agosto y 4 de diciembre.

FOMBUENA. 22 de enero y 25 de agosto.

FRAGO (EL). 21 de abril y 15 de septiembre. Lunes de Pascua.

FRASNO (EL). 21 de agosto y 22 de agosto.

FRÉSCANO. 17 de enero y 10 de octubre. San Antón.

FUENCALDERAS. 29 de septiembre y 18 de diciembre.

FUENDEJALON. 26 de mayo y 24 de junio. Virgen del Castillo y San Juan.

GALLOCANTA. 20 de enero y 28 de agosto.

GALLUR. 13 de junio y 30 de junio. San Antonio de Padua.

GELSA. 29 de abril y 8 de septiembre. San Pedro Mártir de Verona y Ntra. Sra. del Buen Suceso.

GOTOR. 25 de julio y 4 de diciembre. Santiago y Santa Bárbara.

GRISEL. 14 de agosto y 24 de septiembre.

GRISÉN. 29 de septiembre y 11 de noviembre. San Miguel y San Martín de Tours.

HERRERA DE LOS NAVARROS. 3 de febrero y 8 de septiembre.

IBDES. 18 de agosto y 19 de agosto.

ILLUECA. 24 de enero y 24 de junio. San Babil y San Juan.

ISUERRE. 25 de agosto y 26 de diciembre. San Bartolomé (sustitución) y San Esteban.

JARABA. 18 de agosto y 29 de septiembre.

JARQUE DE MONCAYO. 20 de enero y 22 de septiembre.

JAULÍN. 3 de febrero y 30 de mayo.

JOYOSA, LA. 8 de septiembre y 6 de octubre. Ntra. Sra. Virgen del Puig y Ntra. Sra. Virgen del Rosario.

LAGATA. 5 de febrero y 15 de septiembre. Santa Águeda y Exaltación de la Santa Cruz.

LANGA DEL CASTILLO. 2 de mayo y 29 de mayo. Virgen del Tocón y Ntra. Sra. de Tocón.

LAYANA. 15 de mayo y 29 de diciembre. San Isidro Labrador y Santo Tomás Becket.

LÉCERA. 5 de mayo y 4 de agosto.

LECHÓN. 20 de enero y 11 de agosto. San Fabián y San Sebastián y San Lorenzo.

LECIÑENA. 14 de marzo y 8 de septiembre. Venida de la Virgen de Ntra. Sra. de Magallón y Virgen de Ntra. Sra. de Magallón.

LITAGO. 24 de abril y 9 de diciembre.

LITUÉNIGO. 3 de febrero y 29 de septiembre. San Blas y San Miguel.

LONGARES. 20 de enero y 8 de septiembre. San Sebastián y Virgen de la Puerta.

LONGÁS. 20 de enero y 25 de julio. San Sebastián y Santiago.

LUCENA DE JALÓN. 13 de junio y 29 de septiembre.

LUCENI. 29 de abril y 28 de agosto. San Pedro Mártir y San Agustín.

LUESMA. 10 de julio y 3 de octubre. San Cristóbal y San Francisco de Borja.

LUMPIAQUE. 6 de octubre y 4 de diciembre.

LUNA. 15 de mayo y 8 de septiembre.

MAELLA. 17 de enero y 21 de abril.

MAGALLÓN. 20 de enero y 15 de septiembre.

MAINAR. 25 de abril y 6 de junio.

MALANQUILLA. 2 de mayo y 14 de agosto.

MALEJÁN. 9 de junio y 4 de diciembre.

MALLÉN. 3 de febrero y 12 de septiembre. San Blas.

MALUENDA. 16 de julio y 17 de julio. Santa Justa y Santa Rufina.

MANCHONES. 25 de enero y 16 de agosto.

MARA. 20 de enero y 18 de agosto. San Fabián y Día del Sitio.

MARRACOS. 22 de mayo y 25 de noviembre.

MEDIANA DE ARAGÓN. 21 de abril y 25 de julio. La Ermita y Santa Ana.

MESONES DE ISUELA. 3 de febrero y 2 de agosto. San Blas y Ntra. Sra. de los Ángeles.

MIEDES DE ARAGÓN. 3 de febrero y 12 de mayo.

MONEGRILLO. 21 de abril y 25 de julio. San Benito y Santiago.

MONREAL DE ARIZA. 29 de abril y 15 de mayo.

MONTERDE. 16 de agosto y 24 de septiembre. San Roque y Virgen del Castillo.

MONTÓN. 21 de agosto y 22 de agosto. San Augustin.

MORATA DE JALON. 18 de agosto y 4 de diciembre.

MORÉS. 29 de mayo y 30 de mayo. San Félix.

MOROS. 4 de agosto y 10 de diciembre. Fiestas mayores y Santa Eulalia Emeritense.

MOYUELA. 15 de mayo y 22 de noviembre. San Isidro y San Clemente.

MUEL. 10 de julio y 8 de septiembre. San Cristóbal y Virgen de la Fuente.

MUNÉBREGA. 3 de febrero y 12 de mayo. San Blas y Virgen del Mar y de la Cuesta.

MURERO. 9 de mayo y 18 de agosto. San Gregorio y San Roque.

MURILLO DE GÁLLEGO. 3 de febrero y 25 de agosto.

NAVARDÚN. 9 de mayo y 18 de agosto. San Gregorio.

NIGÜELLA. 11 de agosto y 3 de noviembre. San Lorenzo.

NOMBREVILLA. 12 de agosto y 13 de agosto.

NONASPE. 21 de abril y 25 de agosto. Fiestas de Pascua y fiestas patronales

NOVALLAS. 27 de mayo y 4 de diciembre. Santipol y Santa Bárbara.

NOVILLAS. 7 de octubre y 15 de diciembre. Ntra. Sra. La Virgen del Rosario y San Nicasio.

NUÉVALOS. 20 de enero y 29 de agosto. San Sebastián y Virgen de los Albares.

NUEZ DE EBRO. 6 de octubre y 11 de noviembre.

OLVÉS. 21 de agosto y 22 de agosto. La Cruz y La Virgen y San Roque.

ONTINAR DE SALZ. 15 de mayo y 5 de septiembre.

ORCAJO. 5 de febrero y 8 de mayo. Santa Águeda y San Nicolás de Bari.

ORERA. 24 de julio y 25 de julio.

OSERA DE EBRO. 11 de abril y 14 de noviembre.

PANIZA. 23 de mayo y 8 de septiembre. Santa Quiteria y Virgen del Águila.

PARACUELLOS DE JILOCA. 2 de mayo y 10 de diciembre. Santa Cruz y Santa Lucía.

PARACUELLOS DE LA RIBERA. 5 de febrero y 6 de febrero. San Pedro Bautista y San Pedrico.

PASTRIZ. 30 de junio y 26 de julio. San Pedro y Santa Ana.

PEDROLA. 20 enero de 15 de mayo. San Sebastián y San Isidro.

PERDIGUERA. 15 de mayo y 29 de julio. San Isidro y Santa Beatriz.

PIEDRATAJADA. 20 de enero y 1 de septiembre. San Sebastián y San Ramón.

PINA DE EBRO. 9 de mayo y 18 de agosto. San Gregorio y San Roque.

PINSEQUE. 29 de abril y 30 de abril. San Pedro y San Roque.

PINTANOS (LOS). 17 de enero y 29 de agosto.

PLASENCIA DE JALÓN. 5 de febrero y 13 de junio. Santa Águeda y San Antonio de Padua.

PLEITAS DE JALÓN. 29 de abril y 24 de junio.

PLENAS. 2 de mayo y 28 de agosto. Virgen del Carrascal y San Agustín.

POMER. 18 de agosto y 19 de agosto.

POZUÉL DE ARIZA. 17 de mayo y 16 de agosto. San Pascual Bailón y San Roque.

PRADILLA DE EBRO. 20 de enero y 5 de septiembre. San Sebastián.

PUEBLA DE ALBORTÓN (LA). 20 de enero y 7 de octubre. San Sebastián y Ntra. Sra. Virgen del Rosario.

PUEBLA De Alfindén (LA). 25 de marzo y 16 de agosto. Ntra. Sra. de Alfindén y San Roque.

QUINTO. 21 de abril y 25 de julio. Nuestra Señora de Bonastre y Santa Ana.

REMOLINOS. 13 de junio y 15 de septiembre. San Antonio de Padua y Santo Cristo de la Cueva.

RETASCÓN. 25 de agosto y 4 de diciembre.

RICLA. 21 de mayo y 22 de julio. San Teopompo y Sinesio y Santa María Magdalena.

ROMANOS. 6 de mayo y 26 de agosto.

RUESCA. 29 de enero y 1 de septiembre.

SABIÑÁN. 18 de agosto y 12 de septiembre. San Roque y La Vera Cruz.

SÁDABA. 19 de marzo y 3 de mayo. San José y Cruz de mayo.

SALILLAS DE JALÓN. 19 de mayo y 6 de octubre.

SALVATIERRA DE ESCA. 20 de enero y 8 de septiembre. San Sebastián y Virgen de la Peña.

SAN MARTIN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO. 2 de mayo y 10 de noviembre. La Cruz y San Martín.

SAN MATEO DE GALLEGO. 20 de enero y 22 de septiembre.

SANTA CRUZ DE GRÍO. 4 de febrero y 16 de agosto.

SANTA CRUZ DE MONCAYO. 3 de mayo y 4 de diciembre.

SANTA EULALIA DE GALLEGO. 15 de agosto y 10 de diciembre. San Roque y Santa Eulalia.

SANTED. 19 de junio y 5 de agosto. San Lamberto y San Roque.

SÁSTAGO. 17 de enero y 25 de abril. San Antón y Virgen de Monlora.

SEDILES. 3 de febrero y 30 de abril. San Blas y Virgen del Villar.

SIERRA DE LUNA. 20 de enero y 1 de agosto. Santa Sebastián y La Exaltación de la Santa Cruz.

SIGÜES. 24 de junio y 26 de julio. San Juán y Santa Ana.

SISAMÓN. 16 de septiembre y 17 de septiembre.

SOBRADIEL. 25 de abril y 13 de junio. San Marcos y San Antonio de Padua.

SOFUENTES. 15 de mayo y 25 de julio.

SOS DEL REY CATOLICO. 9 de junio y 26 de diciembre.

TABUENCA. 20 de enero y 8 de septiembre.

TALAMANTES. 22 de mayo y 29 de septiembre. Virgen de Constantín y San Miguel.

TARAZONA. 28 de agosto y 6 de octubre. San Agustín y San Atilano.

TAUSTE. 21 de abril y 8 de mayo.

TIERGA. 5 de mayo y 1 de septiembre. Santo Cristo y Santa Rosa.

TOBED. 14 de febrero y 8 de septiembre. San Valentín y Virgen de Tobed.

TORRALBA DE LOS FRAILES. 24 de junio y 18 de diciembre.

TORRALBA DE RIBOTA. 15 de mayo y 4 de agosto. San Isidro.

TORRALBILLA. 8 de agosto y 20 de septiembre. San Lorenzo y San Roque "El tardío"

TORRELAPAJA. 22 de agosto y 12 de noviembre.

TORRELLAS. 21 de abril y 14 de octubre.

TORRES DE BERRELLÉN. 8 de mayo y 9 de mayo. Virgen de Ntra. Sra. de Castellar y San Gregorio de Ostia.

TORRIJO DE LA CAÑADA. 23 de mayo y 11 de septiembre.

TRASMOZ. 29 de abril y 18 de agosto. El Santo Cristo.

TRASOBARES. 9 de mayo y 16 de agosto. San Cristóbal y San Roque.

UNCASTILLO. 26 de mayo y 8 de septiembre.

UNDUES DE LERDA. 7 de enero y 15 de septiembre.

URRIÉS. 30 de mayo y 4 de diciembre. San Salvador y Santa Bárbara.

USED. 24 de enero y 15 de mayo.

UTEBO. 19 de junio y 26 de julio. San Lamberto y Santa Ana.

VAL DE SAN MARTÍN. 3 de febrero y 16 de agosto.

VALMADRID. 9 de mayo y 16 de julio. San Gregorio y San Fausto.

VALPALMAS. 13 de agosto y 4 de diciembre. San Hipólito y Santa Bárbara.

VERA DE MONCAYO. 15 de mayo y 14 de noviembre. San Isidro y Virgen de Veruela.

VIERLAS. 9 de mayo y 9 de diciembre. San Miguel y Santa Bárbara.

VILLADOZ. 25 de julio y 11 de noviembre. Santiago y San Martín.

VILLAFRANCA DE EBRO. 29 de abril y 4 de diciembre. San Pedro Mártir de Verona y Santa Bárbara.

VILLALBA DEL PEREJIL. 5 de febrero y 4 de agosto. Santa Águeda y El Rosario.

VILLALENGUA. 19 de junio y 20 de junio.

VILLAMAYOR DE GÁLLEGO. 12 de marzo y 8 de septiembre. San Gregorio y Virgen del Pueyo.

VILLANUEVA DE GÁLLEGO. 15 de mayo y 4 de agosto. San Isidro y Santas Reliquias.

VILLANUEVA DE JILOCA. 9 de mayo y 7 de octubre. San Gregorio y Virgen del Rosario.

VILLAR DE LOS NAVARROS. 10 de octubre y 26 de diciembre. Santo Tomás de Villanueva y San Esteban.

VILLARREAL DE HUERVA. 8 de mayo y 6 de junio. San Miguel y Virgen del Rosario.

VILLARROYA DE LA SIERRA. 11 de septiembre y 12 de septiembre.

VILLARROYA DEL CAMPO. 22 de mayo y 4 de agosto. Santa Quiteria y Virgen del Rosario.

VISTABELLA DE HUERVA. 22 de mayo y 29 de septiembre. Santa Quiteria y San Miguel.

ZAIDA (LA). 14 de agosto y 4 de diciembre.

ZARAGOZA. 29 de enero y 5 de marzo. San Valero y Cincomarzada.

ZUERA. 6 de junio y 26 de agosto. Virgen del Salz y San Licer.