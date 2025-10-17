Fin de semana en Aragón de nubes, sol, lluvias o viento: AEMET asegura un viernes, sábado y domingo completamente diferentes

El otoño meteorológico se instala definitivamente en Aragón con un patrón atmosférico que, si bien promete estabilidad para el fin de semana, comienza el viernes con una nota de precaución. Según el pronóstico detallado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los próximos tres días estarán marcados por una clara evolución: de las tormentas localmente fuertes de este viernes, a un fin de semana de cielos despejados, para terminar el domingo con la llegada de las primeras nubes prefrontales por el norte.

Aunque no se esperan fenómenos significativos a nivel general, la AEMET hace hincapié en una zona concreta para este viernes, 17 de octubre de 2025: el Sistema Ibérico más oriental. En esta área, que afecta principalmente a Teruel y la zona suroriental de Zaragoza y Huesca, se esperan chubascos y tormentas que podrían alcanzar una intensidad localmente fuerte durante las horas de la tarde.

Viernes: jornada de transición

El día de hoy se presenta como una jornada de transición. El cielo amanecerá poco nuboso, aunque con los habituales intervalos de nubes bajas que caracterizan las depresiones y valles de la Comunidad. A medida que avance el día, la nubosidad de evolución se irá concentrando en el Sistema Ibérico, donde se gestarán precipitaciones vespertinas. Las temperaturas, en general, se mantendrán sin cambios significativos respecto a las de ayer. En Zaragoza capital, se prevé una máxima de 24ºC y una mínima de 14ºC. En Huesca, el mercurio se moverá entre 22ºC y 12ºC, mientras que Teruel registrará la máxima más baja, en torno a los 21ºC, con mínimas de 14ºC. En el Pirineo, no obstante, se observa un descenso de las mínimas con la aparición de heladas débiles en las cotas más altas. El viento será flojo de dirección variable, ganando sureste moderado en el Bajo Ebro por la tarde.

Un sábado despejado y estable

La inestabilidad se disipará tan rápido como llegó. El sábado, 18 de octubre, Aragón amanecerá con cielos poco nubosos o directamente despejados en la mayor parte del territorio, rompiendo únicamente la tónica las nieblas matinales en las depresiones.

Esta jornada se consolida como la más estable del periodo. Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto al viernes, manteniendo la sensación térmica de pleno otoño. Las mínimas seguirán siendo frías en Teruel (alrededor de 6ºC) y el Pirineo, donde las débiles heladas en cotas altas persistirán. Las máximas se mantendrán en un rango similar al del viernes: Zaragoza 23ºC/11ºC, Huesca 22ºC/12ºC y Teruel 23ºC/6ºC. El viento se mantendrá flojo y de dirección variable, aunque la componente este será la dominante.

Giro en el norte el domingo

El descanso será breve. La AEMET anticipa que el domingo, 19 de octubre, se producirá un ligero cambio en la dinámica atmosférica, especialmente en la mitad norte de Aragón. Si bien la mañana será poco nubosa, con las recurrentes nubes bajas en los valles, la tarde traerá un aumento de nubosidad alta que anuncia el cambio.

El incremento de nubes será más notable en el Pirineo occidental y en la comarca de las Cinco Villas, donde no se puede descartar alguna precipitación muy débil al final del día. En cuanto a termómetros, se espera un ascenso de las temperaturas mínimas en general (Zaragoza pasará a 13ºC y Teruel a 8ºC), mientras que las máximas descenderán ligeramente en la provincia de Huesca (hasta los 22ºC), manteniéndose sin cambios en el resto de la comunidad (Zaragoza 26ºC, Teruel 24ºC). La AEMET subraya que este patrón prepara el terreno para la próxima semana, indicando una tendencia hacia una mayor inestabilidad en el extremo norte del territorio aragonés.