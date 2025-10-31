El "fuerte cabezazo" más caro de Zaragoza: 1.350 euros de multa por agredir a un policía.

Una llamada puso a la Policía en alerta máxima: un hombre estaba amenazando a su pareja y su suegra con un cuchillo de 23 centímetros de hoja en una vivienda de la calle Mayor-Miralbueno. La gravedad de la situación demandó la respuesta inmediata de los agentes.

Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con una escena tensa. El individuo, identificado como Ó. D. H. G., un varón español de 49 años (nacido en 1975), se había autoinfligido varios cortes en el pecho con el mismo arma blanca que utilizaba para amenazar a las dos mujeres. La rápida actuación policial culminó con su detención aquella tarde del 3 de junio de 2024.

Riesgo alto para la víctima

El detenido se mantuvo tranquilo y cooperativo durante el arresto hasta que llegó el momento de ser trasladado al vehículo policial. Fue en ese instante cuando la situación escaló de nuevo: Ó. D. H. G. propinó un "fuerte cabezazo" a uno de los agentes, dañándole las gafas y causándole lesiones.

Este jueves, el agresor se ha sentado en el banquillo de los acusados ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Zaragoza. Allí, ha reconocido totalmente los hechos y el magistrado rápidamente ha dictado sentencia.

Acuerdo de conformidad

Se trata de un acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular -ejercida por el abogado Marco Antonio Navarro en representación del sindicato Jupol- y la defensa, a cargo de María Jesús Monreal.

El pacto alcanzado por las tres partes personadas en el procedimiento incluye el pago de 1.350 euros. Este monto corresponde a la multa impuesta por dos delitos: uno de resistencia y otro de lesiones. De la cuantía total de la multa, 1.200 euros se imputan al delito de resistencia a la autoridad, y los 150 euros restantes, a un delito leve de lesiones.

La motivación económica del conflicto

Además de la multa, el acusado deberá abonar una indemnización que asciende a 160 euros para cubrir los daños y perjuicios causados. Los hechos por los que se ha condenado incluyen la agresión al agente y las amenazas previas.

Según la confesión de Ó. D. H. G. ante el juez, la discusión inicial con su pareja, que desencadenó el violento episodio, se originó por motivos económicos. Tras la disputa, se dirigió a la cocina, tomó el cuchillo y procedió a autolesionarse con varios cortes en el pecho y el abdomen, lo que elevó la tensión de forma dramática.

Lanzamiento del arma blanca y miedo

Tras autolesionarse, el hombre lanzó el cuchillo a su pareja, llegando a golpearle en la pierna derecha. Por la intensidad de los hechos y la amenaza con arma blanca, la mujer confesó sentir "mucho miedo" de que su pareja cumpliera con sus amenazas verbales.

Como consecuencia de la gravedad de la situación vivida, el sistema Viogén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género) encuadró inmediatamente a la víctima en un nivel de riesgo alto, reflejando la percepción de peligro inminente por parte de las autoridades.

Un historial de condenas previas

El individuo ahora condenado por resistencia y lesiones cuenta con un historial judicial notable. Le constan un total de ocho condenas anteriores.

Varias de estas sentencias previas están relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol. Además, Ó. D. H. G. suma en su historial una condena por un delito de exhibición obscena cometido ante menores de edad o personas con discapacidad.