Hoy martes se instalará el frente atlántico en Aragón gracias a este fenómeno significativo, el más leve de la semana según AEMET

El 22 de octubre de 2025 se presenta como una jornada de notables contrastes meteorológicos para Aragón, según el último boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Aunque la tónica general será de temperaturas en ascenso y nubes altas, el día culminará con un aviso de precaución en la provincia de Zaragoza. La AEMET pone el foco en la Ibérica zaragozana, donde ha detectado un riesgo por fuertes ráfagas: "No se descartan rachas muy fuertes de viento de componente oeste (...) a últimas horas" del día. Este fenómeno, aunque localizado, requiere la máxima cautela y atención a las actualizaciones oficiales.

El panorama celeste se dividirá en dos mitades muy claras. El norte aragonés será el más afectado por el flujo de humedad, con el Pirineo bajo un cielo nuboso o cubierto. En esta zona, existe una probabilidad de que se produzcan precipitaciones débiles, concentradas principalmente durante la tarde. Para el resto de la comunidad, predominarán los intervalos nubosos, si bien con una notable presencia de nubes altas. Este velo permitirá que el sol se filtre lo suficiente como para influir en la dinámica térmica de la jornada.

El ascenso de las máximas: las capitales se calientan

La noticia más agradable la trae el mercurio. La AEMET pronostica temperaturas en ascenso en gran parte de Aragón. Este incremento será más palpable en las mínimas, mientras que las máximas experimentarán un ascenso ligero o se mantendrán sin cambios en algunos puntos. Por capitales de provincia, la situación será la siguiente: Zaragoza será la más cálida con mínimas de unos 17°C y máximas que podrían alcanzar los 27°C. En Huesca, se esperan valores entre los 13°C de mínima y los 24°C de máxima. Por último, Teruel registrará el amanecer más fresco, con mínimas alrededor de los 11°C, ascendiendo hasta unos 23°C de máxima durante las horas centrales del día.

El viento, proveniente del oeste, se mantendrá como un actor principal. Soplará de forma moderada en el Sistema Ibérico y con carácter flojo a moderado en el resto de la comunidad. Sin embargo, este flujo moderado se transformará en la Ibérica zaragozana: es ahí donde el viento adquirirá la fuerza necesaria para generar esas rachas muy fuertes de componente oeste al final del día. La AEMET aconseja tomar medidas preventivas, especialmente en las zonas expuestas y en actividades que dependan de la estabilidad del tiempo.

La dualidad del 22 de Octubre: lluvia leve vs. viento extremo

En esencia, la jornada se presenta como un equilibrio entre la calidez y la turbulencia. La mayor parte de la comunidad disfrutará de un ambiente otoñal agradable, con la nota discordante de las lloviznas de tarde en las cotas pirenaicas. La dualidad se centra en el viento: mientras la mayor parte de Aragón solo notará un flujo moderado, es la región de la Ibérica zaragozana la que concentrará el riesgo de fenómenos significativos.