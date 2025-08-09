Un joven de 22 años muere electrocutado en Zaragoza mientras limpiaba una campana extractora, sexto trabajador fallecido en Aragón en menos de una semana

Un joven de 22 años falleció este sábado en Zaragoza tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba la campana extractora del restaurante donde trabajaba, ubicado en el barrio de Las Fuentes.

Según informaron fuentes de la Policía Nacional, el accidente tuvo lugar alrededor de las 12:30 horas, cuando el joven manipulaba la instalación eléctrica del local, conocido como El Casero. Al llegar los agentes al lugar, encontraron al empleado inconsciente, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de una ambulancia medicalizada. A pesar de los intentos de reanimación por parte del equipo sanitario, no fue posible salvarle la vida.

Este trágico suceso representa el sexto accidente laboral mortal ocurrido en Aragón en poco más de una semana, y el vigesimoquinto desde el inicio del año 2025.

Los sindicatos UGT y CCOO expresaron su pesar por esta nueva víctima y trasladaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Además, hicieron un llamado urgente a reforzar la seguridad en el trabajo, exigiendo el cumplimiento estricto de la normativa de prevención de riesgos laborales y una formación adecuada para todos los empleados.

Luis Clarimín, responsable de Salud Laboral y Sostenibilidad en CCOO Aragón, señaló que, a la espera de las investigaciones oficiales, se sospecha que un fallo en la instalación eléctrica pudo ser la causa del accidente. Insistió en la necesidad de esclarecer las responsabilidades para evitar futuros incidentes.

Por su parte, José de las Morenas, secretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT Aragón, remarcó que “ningún trabajador debería perder la vida desempeñando su labor” y reclamó que no se produzcan más muertes laborales.

Horas antes del accidente en Zaragoza, otro trabajador de 44 años sufrió un grave percance en las instalaciones de la empresa Saica, en El Burgo de Ebro. Mientras limpiaba un depósito, perdió el control de una manguera que golpeó contra las paredes y le causó la amputación de un brazo, lo que derivó en una hemorragia fatal. Además, a finales de julio, dos mecánicos fallecieron electrocutados en Calatayud tras un contacto accidental con la red eléctrica, y otro trabajador perdió la vida en un accidente de tráfico en la N-122, cerca de Tarazona.

Una inspectora de trabajo se desplazó al lugar del accidente para iniciar la investigación correspondiente.