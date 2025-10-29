Las llamas arrasan toda una quinta planta de viviendas: los técnicos siguen evaluando los peligros para el resto de vecinos

Un violento incendio se desató durante la madrugada de este miércoles en un inmueble de viviendas en Zaragoza, concretamente en el número 35 de la calle Oviedo. La magnitud del fuego fue tal que consumió por completo la totalidad de los pisos que componen la quinta planta del edificio. El aviso a los servicios de emergencia se registró a las 3:40 horas, movilizando de inmediato a los Bomberos de Zaragoza, cuyo esfuerzo se prolongó durante cerca de dos horas hasta lograr la extinción total de las llamas.

El origen del siniestro se localizó en uno de los pisos de la quinta planta del inmueble, ubicado en el barrio zaragozano de Torrero. Desde el punto de ignición, las llamas se propagaron con gran velocidad, afectando a las demás propiedades situadas en el mismo rellano. Los daños materiales resultaron ser de extrema gravedad, dejando todas las viviendas de ese nivel completamente inhabitables. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia tomaron la precaución de confinar dos plantas del edificio y procedieron a evacuar al resto de los residentes de manera preventiva para salvaguardar su seguridad.

Crucial el trabajo de los bomberos

Para combatir el fuego, los Bomberos de Zaragoza desplegaron un operativo considerable, movilizando importantes recursos tanto humanos como materiales. Desde el parque 3 se desplazaron al lugar un coche de mando para coordinar las operaciones, una ambulancia para la atención sanitaria, una autoescala automática de 30 metros, un tanque y una bomba nodriza. La eficiente coordinación de todo este equipo permitió que las llamas fueran controladas y finalmente extinguidas tras aproximadamente dos horas de intensos trabajos.

Por fortuna, y según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza a 'El Heraldo de Aragón', todos los residentes del inmueble afectado en la calle Oviedo pudieron ser desalojados sin que se registraran heridos de gravedad. Solamente un vecino requirió asistencia médica por parte de la ambulancia del 080 presente en el lugar. Esta persona fue atendida in situ por quemaduras leves y debido a la inhalación de humo, pero no fue necesario su traslado a un centro hospitalario para recibir tratamiento adicional. El resto de los vecinos desalojados por seguridad fueron reubicados de forma provisional hasta que se pudiera verificar la ausencia de riesgos estructurales en el edificio.

Atención sanitaria y realojo provisional

Mientras en Zaragoza el suceso concluyó sin víctimas mortales, la jornada trajo una trágica noticia desde otro punto de la geografía española. En Carrión de Calatrava, provincia de Ciudad Real, un incendio desatado esta madrugada en una residencia de mayores provocó el fallecimiento de uno de sus residentes este sábado. Tras extinguirse el fuego, la emergencia obligó al traslado de los residentes al pabellón de deportes de la localidad. Posteriormente, algunos de ellos fueron reubicados en otras residencias disponibles en la ciudad de Ciudad Real.

Volviendo al caso de Zaragoza, las causas exactas que provocaron el siniestro en la calle Oviedo se desconocen por el momento. Los servicios técnicos ya se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar con exactitud el origen del incendio que ha dejado inhabitables todas las viviendas de la quinta planta del edificio del barrio de Torrero. El trabajo se centrará ahora en esclarecer el origen del fuego y evaluar la seguridad total del edificio para los vecinos restantes.