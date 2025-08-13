Localizados el menor y el adulto desaparecidos en Zaragoza: la adolescente Teodora Ana sigue en paradero desconocido

El menor Luis Enrique M. C., de solo 15 años y desaparecido en Zaragoza desde la madrugada del jueves 7 de agosto, ha sido localizado por la Policía Nacional y reincorporado al centro de menores de la capital aragonesa donde vive.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) había activado desde ese mismo día una alerta para poder encontrarle, algo que ocurrió solo 48 horas más tarde. Fuentes policiales consultadas por ‘Aragón Digital’ confirman que el adolescente se encuentra en buen estado desde el sábado 2 de agosto, aunque no ofrecen más especificaciones de dónde lo localizaron o cómo ha sobrevivido durante tantos días. Tampoco detallan si se ha tratado o no, probablemente, de una fuga planeada por él mismo.

La mujer de Manuel Ernesto denunció la desaparición

Por suerte, no se trata del la única persona en paradero desconocido que en Zaragoza ha sido localizada recientemente. Manuel Ernesto Y. P., de 44 años, también está ya sano y salvo. En su caso, solo han sido siete días de angustia para su círculo más íntimo y, principalmente, su mujer. Ella fue la que rápidamente denunció la situación en comisaría, exactamente el pasado 24 de julio. Tampoco han trascendido los motivos ni dónde se encontró al desaparecido, solo que su búsqueda ha sido desactivada este pasado viernes 1 de agosto.

No tan buenas noticias, sin embargo, en el caso de Teodora Ana, la adolescente de 16 años que continúa desaparecida en Zaragoza desde hace ya 10 días. Según los datos difundidos sobre ella para que la ciudadanía esté alerta y pueda ser encontrada lo antes posible, la menor destaca por ser pelirroja, tener los ojos marrones y medir, aproximadamente, 1.70 metros.

565 desaparecidos en 2024 fueron menores, más de la mitad

Dos sucesos, todavía con el de Teodora Ana sin resolver, que son un claro reflejo de las cifras que se muestran en la web oficial del CNDES. Según los más recientes, correspondientes a 2024, de las 780 denuncias interpuestas por desapariciones en la comunidad aragonesa, 565 fueron de menores de edad. En todos estos casos, la franja de edad de los desaparecidos fue de entre los 13 y 17 años.

También, según los últimos informes del Centro Nacional de Desaparecidos, desde donde se coordinan las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, más del 70 por ciento de estas denuncias se resolvieron en menos de una semana y hasta un 44 por ciento durante los tres primeros días.

Así pues, el perseverante trabajo y esfuerzos de las fuerzas del orden hicieron que a finales de año tan solo siguieran activos 66 casos abiertos, como el de Teodora Ana ahora y que todos los zaragozanos esperan que se resuelva adecuadamente, como ocurrió con la mayoría de los casos en 2024.