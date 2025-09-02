Más datos sobre los cuatro nuevos fichajes del Zaragoza: destaca por ser el máximo goleador de la Copa turca

El Real Zaragoza ha culminado un final de mercado de fichajes frenético, que se ha desarrollado en las últimas 48 horas, con la incorporación de cuatro jugadores de primer nivel. Martín Aguirregabiria, Paul Akouokou, Esteban Andrada y Kenan Kodro son los jugadores que se suman a la plantilla blanquilla en un esfuerzo por reforzar las líneas más necesitadas.

Martín Aguirregabiria: un lateral con experiencia de élite

La llegada de Martín Aguirregabiria, procedente del FC Cartagena, supone una inyección de veteranía y solidez para el flanco derecho. Con 28 años, el lateral vasco aporta la tranquilidad que otorgan los más de 138 partidos disputados en la máxima categoría del fútbol español con el Deportivo Alavés. Aguirregabiria no solo es un defensor fiable y comprometido, sino que su capacidad para proyectarse en ataque y su rol de campeón del Europeo Sub-21 en 2019 lo convierten en un activo valioso.

Paul Akouokou: físico y equilibrio para el centro del campo

El mediocampista marfileño Paul Akouokou se une al equipo en calidad de cedido desde el Olympique de Lyon para dotar de mayor potencia y equilibrio a la medular. Su perfil de pivote defensivo es exactamente lo que el equipo necesitaba para proteger la zaga y facilitar la transición ofensiva con seguridad. Con experiencia en LaLiga con el Real Betis y en competiciones europeas, Akouokou es un especialista en la recuperación de balón y el despliegue físico.

Esteban Andrada: un nuevo guardián argentino bajo palos

La incorporación de Esteban Andrada, cedido por el Monterrey, es un movimiento de gran calado que el club llevaba semanas buscando. El guardameta argentino, con más de 160 partidos en el club mexicano y participaciones en dos Mundiales de Clubes, llega para convertirse en el nuevo líder de la portería. Andrada no solo hereda la exitosa tradición de porteros argentinos que han triunfado en el club, sino que también llega con la difícil tarea de suceder a una leyenda blanquilla como Cristian Álvarez.

Kenan Kodro: gol y experiencia para la delantera

En el ataque, el Real Zaragoza se ha hecho con los servicios de Kenan Kodro, cedido por el Ferencváros húngaro. A sus 31 años, el delantero bosnio, con 15 internacionalidades a sus espaldas, es un perfil rematador y sumamente experimentado. Su paso por ligas como la española, alemana y suiza le confiere un amplio conocimiento del fútbol de élite. Haber sido el máximo goleador de la Copa turca la temporada pasada con seis goles en cinco partidos demuestra que se encuentra en un gran momento de forma y con la pólvora intacta.

Ahora, con la plantilla ya cerrada, comienza el verdadero reto para el cuerpo técnico. Cohesionar a estos nuevos talentos con el núcleo del equipo y lograr que su adaptación sea rápida serán factores cruciales para que estos nombres se traduzcan en victorias y el Real Zaragoza pueda cumplir sus ambiciosos objetivos en esta temporada.