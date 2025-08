Más escándalos del 'alcalde ostras': sospechosa comida de 250 euros por cabeza en un restaurante obrero

El festín de gamba roja, ostras y jamón de bellota con el que se homenajeó el alcalde de Aguarón, Lucio Cucalón, a finales de 2023 podría no ser el único. Según publican en ‘El Español’, ese mismo diciembre, el regidor pasó una segunda factura de 3.200 euros como presidente de la comarca Campo de Cariñena por una comida de ‘menú especial’ con otros alcaldes y una ‘comitiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro’.

La suma asciende, exactamente, a 3.261,50 euros. Como beneficiaria aparece la empresa Romo Bellido SL, al frente del Hotel Cariñena, y como concepto: ‘comida-menú especial’ con comitiva de la CHE, el presidente de la comarca de Cariñena y los alcaldes de ‘Aguarón, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel, Aladrén, Vistabella, Paniza, Encinacorba, Villanueva de Huerva y Aguilón’.

Según la CHE miente: no hubo ninguna comitiva

Ante tan escandaloso hecho, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro comunica que aquel 12 de diciembre un técnico de la institución -que no una comitiva- realizó una visita de reconocimiento por los daños generados por las inclemencias del 12 de septiembre de ese mismo año en diferentes localidades de la área del Huerva medio en la comarca de Cariñena. Así pues, el trabajador en cuestión visitó varias poblaciones acompañado por sus respectivos alcaldes para después asistir a la comida con todos ellos.

El recibo de dicha comida en diciembre de 2023 no precisa el número exacto de comensales. Aún así, todos los indicios apuntan a que, al menos, disfrutaron del supuesto festín el presidente de la comarca de Cariñena, Lucio Cucalón, y otros 11 ediles. De tratarse de 13 personas, contando al trabajador desplazado de la CHE, habrían salido a 250 euros por cabeza, un tique especialmente alto para un establecimiento con unos precios de 15 euros el menú.

Yo no he comido con él en todo lo que va de legislatura

Al ser preguntados por el mencionado diario cal, el "no me suena" es la respuesta más habitual entre los alcaldes que supuestamente asistieron a la comida. "Yo no he comido con él en todo lo que va de legislatura", o "Yo nunca me quedo a las comidas, y las que hago como alcalde me las pago de mi bolsillo", de algunos implicados son contestaciones de similar trasfondo.

Más allá de las sospechosas comidas, el alcalde de Aguarón también ha venido registrando ‘gastos protocolarios’ con facturas que pueden empezar en solo 20 euros pero llegar hasta casi los 300, a la comarca. Las llamativas cifras todavía resultan más sorprendentes si se cruzan con las del consistorio de Aguarón.

Según la edición aragonesa de ‘El Español’, en febrero de 2024 Cucalón pasó una factura de 224 euros a la comarca, que actualmente estaría sin secretaria y con una interventora 'accidental' por sus altos gastos en comidas. Pero es que, además, en ese mismo mes pasó otros 738 a su ayuntamiento por 'dietas y gastos varios'. Así pues, 1.000 euros cargó al Estado en un breve intervalo de tiempo por sus dos facetas.