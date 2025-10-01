En menos de 48 horas Grison de 'La Revuelta' protagoniza este bolo: dónde, a qué hora y cuánto cuesta

Todavía estás a tiempo. La gira nacional de Grison tiene programada una parada destacada en Zaragoza. La capital aragonesa acogerá su espectáculo de humor este viernes 3 de octubre a las 21.00, formando así parte del amplio programa de Las Fiestas del Pilar 2025, y el escenario elegido para dicha cita con la comedia será la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Este espectáculo forma parte integral del festival 'Zaragoza Comedy', un evento que ya conoce muy bien el colaborador de 'La Revuelta'. Y es que Grison también participó en la edición del pasado año, que también se celebró en el Auditorio de Zaragoza. En está ocasión, el también cantante sacará una sonrisa en las Fiestas del Pilar 2025 acompañado por su compañera de programa, la humorista Valeria Ros.

Es campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest

Para todos los interesados en disfrutar de la propuesta de humor del 'beatbox' más de moda en la actualidad, las entradas se pueden adquirir de una forma centralizada y segura a través de la página web www.entradas.ibercaja.es. El precio de los boletos para la actuación en la sala Mozart tiene un rango de entre 23 y 25 euros.

El currículo del madrileño Marcos Martínez, más allá de ocuparse junto a Ricardo Castella del apartado musical del programa presentado por David Broncano y 'meter' chistes de vez en cuando, destaca por un logro de prestigio internacional: es el campeón mundial del 3º Boss Loopstation Contest.

Sobre Valeria Ros, también de 'La Resistencia'

Así pues, el madrileño es único es su especie: su 'show' se basa en una mezcla de humor con 'beatboxing' -un arte contemporáneo que consiste en crear canciones e imitar la instrumentación completa de estas con la única ayuda de la voz y un 'loopstation'- que le permite, por ejemplo, versionar míticas canciones del soul, del funk o de la música disco de nueva generación con pinceladas de humor.

Valeria Ros, por su parte, es una de las cómicas más versátiles de la escena nacional. Ha colaborado en programas tan populares como 'Zapeando', 'LocoMundo' y ahora 'La Resistencia', además de protagonizar monólogos en Comedy Central y giras teatrales a lo largo de toda España.

JJ Vaquero, récord de participación en el 'Zaragoza Comedy'

Juntos, Grison y Ros, forman un dúo explosivo que promete carcajadas sin fin en la previa de las Fiestas del Pilar 2025, en un formato de show donde la improvisación y el contraste de sus estilos personales serán sinónimo de éxito asegurado. Por el festival ya han pasado humoristas de la talla de Berto Romero, David Broncano, Ángel Martín o J.J. Vaquero, quien inauguró la edición.

“Es una gozada estar aquí un año más. Y vuelvo con un show muy salado. Una mezcla perfecta de salvajismo y humor”, ha afirmado, convirtiéndose ya en el monologuista que más veces ha estado en el Zaragoza Comedy, con un total de ocho 'shows'.